Agricoltura, avviso da 6 milioni per portare l'innovazione nelle imprese.

Politica

Assessora Meloni: "Soluzioni concrete da sperimentare sul campo e mettere a disposizione delle aziende"

(UNWEB) – Perugia, - Portare l'innovazione fuori dai laboratori e direttamente nei campi, nelle aziende e nelle filiere umbre, sperimentando in condizioni reali nuove tecnologie, processi produttivi e modelli organizzativi. Con questo obiettivo la Regione Umbria mette a disposizione 6 milioni di euro per sostenere progetti pilota e di collaudo dell'innovazione nei settori agricolo, agroalimentare e forestale.

Le risorse sono previste dall'Avviso pubblico relativo all'intervento SRG08 – "Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione", nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027: il sostegno previsto dal bando è pari al 100% della spesa ammissibile.

"Vogliamo accorciare la distanza tra ricerca e impresa e fare in modo che l'innovazione diventi uno strumento concreto nelle mani di chi ogni giorno lavora nei nostri campi e nelle filiere agroalimentari – sottolinea l'assessora regionale all'Agricoltura Simona Meloni. Sei milioni di euro rappresentano un investimento importante per accompagnare il sistema agricolo umbro verso soluzioni capaci di aumentarne competitività, capacità di adattamento e qualità delle produzioni. L'innovazione per noi va trasformata in pratiche realmente utilizzabili dalle aziende".

L'intervento punta infatti a sviluppare, collaudare, adattare e diffondere innovazioni già prodotte dalla ricerca scientifica o maturate in altri contesti, verificandone l'efficacia nelle condizioni produttive e territoriali dell'Umbria. Le proposte potranno riguardare nuovi prodotti e processi, tecnologie, strumenti digitali, modelli organizzativi e gestionali, ma anche pratiche tradizionali reinterpretate e applicate in contesti nuovi.

Ogni progetto potrà avere un valore compreso tra 100mila e 300mila euro e dovrà essere realizzato attraverso un partenariato. È richiesta la presenza di almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti ad almeno due differenti categorie del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, l'AKIS, e dovrà obbligatoriamente partecipare almeno un'impresa agricola o forestale.

Il bando apre così alla collaborazione tra imprese agricole, forestali e agroalimentari, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, enti di ricerca pubblici e privati, soggetti proprietari o gestori di boschi, enti strumentali e società in house della Regione e altri attori del sistema dell'innovazione rurale.

"La vera forza di questo intervento è proprio la costruzione di alleanze tra chi produce, chi fa ricerca e chi possiede competenze e conoscenze da trasferire al sistema agricolo – prosegue Meloni. Le imprese devono essere protagoniste dell'innovazione, perché sono loro a conoscere i problemi quotidiani. Il nostro obiettivo è generare esperienze replicabili e conoscenze che non restino patrimonio del singolo progetto, ma possano diventare un valore per l'intero comparto regionale. Inoltre, con questo avviso, riduciamo il peso della burocrazia e degli adempimenti per concentrare al meglio energie e competenze".

Particolare attenzione, infatti, è stata riservata anche alla semplificazione amministrativa. Per i costi diretti del personale potranno essere applicati, ove previsto, costi unitari standard e, sull'importo ammissibile, un tasso forfettario del 40% consentirà di coprire le altre spese senza la necessità di una rendicontazione analitica delle singole voci.

I progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi e dovranno prevedere specifiche attività di dimostrazione, divulgazione e trasferimento dei risultati, affinché le innovazioni sperimentate possano essere conosciute e utilizzate anche oltre il partenariato che le ha sviluppate.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale SIAN entro il 30 settembre 2026.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti all'indirizzo srg08@regione.umbria.it.

Le FAQ e la documentazione completa dell'Avviso sono disponibili sul portale del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it/csrumbria.