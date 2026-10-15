“Senza maschera”, domani a Perugia Tommaso Longobardi racconta il dietro le quinte della comunicazione di Giorgia Meloni.

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Appuntamento alle ore 17 alla Rocca Paolina. Previsto un punto stampa prima della presentazione.

(UNWEB) PERUGIA, – Il dietro le quinte della comunicazione di Giorgia Meloni, le strategie digitali e i linguaggi che hanno accompagnato la sua ascesa politica e social. Saranno questi i temi al centro dell’incontro in programma domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 17.00, presso il Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) di Perugia, con la presentazione del libro “Senza maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni raccontata dal suo stratega”, scritto da Tommaso Longobardi, con prefazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’iniziativa, promossa da Fratelli d’Italia Umbria, sarà dedicata al tema “Comunicare la politica nell’era digitale. Strategie, linguaggi, protagonisti” e offrirà l’opportunità di conoscere da vicino le scelte e le strategie che hanno caratterizzato la comunicazione politica di Giorgia Meloni, attraverso il racconto di chi ne ha seguito direttamente il percorso.

Sarà presente l’autore Tommaso Longobardi, che racconterà retroscena ed esperienze contenuti nel volume, approfondendo il ruolo dei social network e l’evoluzione del rapporto tra politica e cittadini nell’era digitale.

I giornalisti sono invitati a partecipare all’incontro, fissato per domani alle ore 17.00 presso il Centro Espositivo Rocca Paolina (CERP) di Perugia.