Terni Digital Week: archivio della prima giornata e sguardo al futuro con l'IA

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(UNWEB) Terni. In archivio la giornata di giovedì, prossimo appuntamento: venerdì 16 ottobre Termina la prima giornata della Terni Digital Week. Il festival si è aperto come di consueto con la conferenza stampa presso la sala consiliare di Palazzo Spada nella quale è stato presentato il programma della settimana digitale.

Primo ospite ad interveniere Daniele Ballo - ICT Security Expert & Resercher. In questo evento si è approfondito il libro "Il punto di non ritorno" (di cui Daniele Ballo è autore), titolo che ha dato il nome a questa edizione della Terni Digital Week. Daniele Ballo: "Siamo diventati pigri. È stato un processo che ci ha portato a questo, prendiamo per buona una risposta velocemente, senza pensare e cercare personalmente. Possiamo tornare indietro? Per me no. Non è fattibile, piuttosto va progettato un futuro in cui integriamo l'intelligenza artificiale a quello che facciamo quotidianamente. La disinformazione rende l'intelligenza artificiale essenziale alle persone e queste ultime tendono a fidarsi sempre. La responsabilizzazione è la chiave per non far prendere il sopravvento alle macchine. Un' IA prende decisioni ottimizzando un problema, l'uomo ragiona sulle risposte e tende a ponderarle". Dalle ore 16.00, invece, sempre nella Sala DigiPass Filippo Lubrano ed Ermes Maiolica hanno presentato "Il lavoro senza di noi. Le macchine, la fine dei mestieri e il reddito universale di Filippo Lubrano". In questo panel si sono evidenziati punti importanti come la fine dei lavori e lo sviluppo di altri nuovi. Inoltre, parlando del reddito universale si è andato a toccare un tema importante e delicato. In contemporanea ha preso vita un evento che è diventato ormai una tradizione per la Terni Digital Week, ossia il Laboratorio per bambini/ragazzi dai 09 ai 12 anni in collaborazione con HackLab Terni APS. L'evento ha avuto luogo al 3° piano della Biblioteca Comunale di Terni, precisamente nel "Laboratorio Tweenagers"; dalle 16.15, infatti, la Terni Digital Week anche quest'anno si è dedicata ai più piccoli, che hanno avuto il piacere di partecipare alle attività proposte. Tutte le informazioni sulle prossime giornate in programma e sui relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale www.ternidigitalweek.com e sui canali social dell’evento.