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(UNWEB) Terni. Terni Digital Week 2026, in archivio la seconda giornata della manifestazione Dopo un primo giorno pieno di temi e di argomenti trattati, il festival continua con tanti eventi.



Nel primo panel sono intervenuti Luca Egitto, William Nonnis, Antonio De Angelis, Fabrizio Venturi, Ludovica Ceretto e Giacomo Pellegrini (moderatore). Dalle ore 10.30 alle 11.30 si è parlato infatti dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle PMI e di quanto l'IA possa essere fondamentale per il loro sviluppo.

In Sala DigiPass, invece, dalle ore 11.00 il consulente AI e Formatore Emanuele Nicolai ha curato l'evento "Intelligenza artificiale in azienda: il workshop-cantiere per imprenditori". In questo interessante incontro Emanuele Nicolai ha puntato la lente d'ingrandimento sul percorso e su tutte le grandi opportunità create dall'intelligenza artificiale, dimostrando, anche grazie al suo assistente digitale (intervenuto con una dimostrazione), come questa tecnologia possa essere di grande aiuto per ogni persona.

Alle 12.00, sempre in Sala DigiPass, è tornato Daniele Ballo - ICT Security Expert & Researcher, che con il suo "Proteggiti dai Cyberattacchi" ci ha spiegato come stare attenti e riconoscere possibili attacchi digitali. Piccole accortezze che possono fare la differenza e soprattutto azioni quotidiane che riescono a tenerci lontani da cyberattacchi potenzialmente dannosi.

Rimanendo in Sala DigiPass dalle ore 15.00 ha avuto luogo "Digitale e territorio: progetti per l'educazione e l'alfabetizzazione digitale”. In questo panel sono intervenuti Giuseppe Adamo, Anna Capra, Lorenzo Gianfelice, Simone Buonporto Ceo di IDCert, Gaetano Giunta, Andrea Rossetti, Alessio Trimboli, Sergio Talamo di Formez e Edoardo Desiderio; questo momento è stato importante per capire come migliorare il gap che può esserci tra i piccoli centri e le aree metropolitane, ma non solo. Si è affrontato infatti anche il tema dell'alfabetizzazione digitale, sottolineando quanto sia cruciale questo aspetto al giorno d'oggi per qualsiasi fascia d'età.

In contemporanea nella Sala Videoconferenze, ha preso la scena l'influencer MartinoWong oradecima insieme al giornalista Diego Diomedi. In questo appuntamento i due hanno presentato "Impara con l'IA oradecima". Per l’influencer: “Secondo me il principio fondamentale è quello di utilizzare strumenti con il fine di aumentare le nostre capacità. L'IA dovrebbe essere metaforicamente come una leva, non dobbiamo delegare troppo, altrimenti rischiamo di perdere determinate capacità. Il rischio è di utilizzare questo strumento in maniera passiva”.

Sempre alle 15.00 in Sala WhyNot è stato svolto il "Laboratorio A.GE - L'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni". Nel laboratorio, a cura di A.GE Terni APS e Associazione Lumen, si è toccato con mano come capire, usare e scegliere quotidianamente in modo consapevole le tecnologie che stanno cambiando il mondo in cui viviamo.

La giornata si è conclusa con "Chi educa chi? Intelligenza artificiale tra scuola, lavoro e istituzioni. La punta dell'iceberg: quello che i ragazzi vedono". In questo appuntamento, iniziato alle ore 17.30 in Sala DigiPass in collaborazione con A.GE Terni APS, Associazione LUMEN e Istituti Scolastici, Maurizio Valentini, Giulia Valentini, Paolo Calvani e Roberto Sciarrone di UnitelmaSapienza hanno approfondito il rapporto tra IA, lavoro, istruzione e istituzioni. Qui si è cercato di capire anche l'importanza dell'intelligenza artificiale per i ragazzi, trovando spunti di riflessione e toccando aspetti molto attuali.

L'appuntamento è per domani sabato 17 ottobre, ultima giornata del festival che sarà ricca di eventi e sorprese, tra cui anche il Gran Galà dell'Innovazione. Ancora tanti gli ospiti da scoprire e ascoltare.

Tutte le informazioni sulle prossime giornate in programma e sui relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale www.ternidigitalweek.com e sui canali social dell’evento.