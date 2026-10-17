Terni Digital Week 2026, si conclude il terzo ed ultimo giorno della manifestazione

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(UNWEB) Terni. Con il terzo giorno in archivio termina l’ottava edizione della Terni Digital Week. Anche la giornata di sabato è stata caratterizzata da ospiti e panel concentrati sulla digitalizzazione e sull’innovazione.

Il primo appuntamento della giornata ha avuto luogo in sala Digipass della Biblioteca Comunale di Terni; con Alessandro Gaudino, Manuel Catalano, Rachele Piras, Vincenzo Suriani, Marilena Vendittelli, Silvia Rossi e Massimo Colonna si è approfondito come le tecnologie cambiano il nostro modo di vivere, di lavorare e di curare. Dall’intelligenza artificiale alla robotica umanoide, la tecnologia utilizzata in ambiti diversi.

Dalle ore 10.00, invece, la Terni Digital Week è tornata presso “IIS Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “A. Casagrande – F.Cesi”, dove è andata in scena l’attività dimostrativa con gli Scacchi – sfida l’IA Francesco Rizzo. Alle ore 11.00 è intervenuto Daniele Ballo – ICT Security Export & Researcher con “Cymulate: Proteggiti dai cyberattacchi”. In questo appuntamento Daniele ha evidenziato l’importanza di non lasciare nulla al caso quando si parla di sicurezza, mostrando anche come difendersi da possibili cyberattacchi e quali contromisure adoperare.

Tornando in Sala DigiPass (sempre alle ore 11.00) è stata posta la lente d’ingrandimento sull’utilità del gaming quando si parla di difficoltà. Hanno preso parte al panel Elena Del Fante, Emilio Petrucci, Francesco Caffi, Sara Lodovici, Ermes Maiolica e Benito Magliano. Tanti gli spunti interessanti, dalle emozioni alle molteplici opportunità che può offrire il gaming. Oltre alla presentazione illustrata, ha preso la scena la dimostrazione pratica sul PC da gaming del videogioco Stonemachia (di Crossfall Games).

Il primo panel del pomeriggio è stato “Sicurezza e innovazione digitale, Lectio Magistralis del prof. Gerardo Iovane”. Alle 15.30 in Sala DigiPass, infatti, il professore ha tenuto una lezione dove ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della continua innovazione digitale, rimarcando così temi fondamentali che al giorno d’oggi sono essenziali per convivere con il continuo sviluppo tecnologico a cui stiamo andando incontro.

La giornata è proseguita alle 16.30 con “Honorary degrees the Constantinian University (USA)”. Presenti ai riconoscimenti William Nonnis, Giuseppe Trepiccione, Silvia Camillucci, Pompeo delle Cave, Anna D’Amaro, Valeria Martuscelli, Giovanni Cilli, Santi Tomaselli. Momento emozionante per tutti i presenti in sala, visto l’importante evento in cui sono stati consegnati gli “Honorary Degrees”.

Come ogni anno poi, tra gli appuntamenti fissi più attesi, dalle 17.00 alle 18.00 sono stati consegnati i Premi Innovazione. A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la quale ha ridefinito l’architettura nazionale di cybersicurezza (ritirato dal Consigliere Capo Divisione Formazione Valentina Lo Voi), il giornalista e professore di Privacy e Cybersecurity Arturo di Corinto, il Segretario Tecnico del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Serafino Sorrenti, il giornalista Riccardo Luna, il docente di informatica Paolo Bernardi, Maestrale Information Technology (ritira Martina Quaglia), Emanuele Viscuso innovatore e artista poliedrico, il chirurgo Amilcare Parisi, ed Emilio Petrucci e Andrea Carli di Hesalis Natura.

Il Gran Gala dell’Innovazione è proseguito con il Premio Crescere Italia di Agire Digitale; in questo appuntamento il riconoscimento è andato a Salvatore Guerriero di PMI International, Lelio Campanile di Phyton Italia e PyCon Italia e Maria Funaro Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Basilio Focaccia” di Salerno.

Chiudono la Terni Digital Week 2026 l’Estemporanea di pittura in Piazza della Repubblica alle 18.45 e il TDW FEST con Aperitivo e musica dal vivo alle 19.30

Termina così l’ottava edizione della Terni Digital Week: tre giorni pieni di eventi, ospiti, sorprese e panel. Come ogni anno sono stati portati temi nuovi e attuali, focalizzati, però, sempre sulla digitalizzazione e sull’innovazione L’appuntamento è confermato per il prossimo anno: anche a ottobre 2027 Terni sarà capitale dell’innovazione e della digitalizzazione grazie alla Digital Week.