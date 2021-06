(UNWEB) – Perugia. Giovedì 3 giugno, dalle 17.30 alle 18.20, si terrà l’Open Day online di ITS Umbria Smart Academy dal titolo “ITS: Prospettive di sviluppo nella Regione Umbria”. L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani, con particolare riferimento agli studenti che si apprestano a conseguire il diploma di maturità, alle famiglie, ai dirigenti e docenti scolastici, alle Istituzioni locali, alle imprese ed in generale a tutta la società civile. Interverranno l’Assessore allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Michele Fioroni, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Iunti ed esperti di ITS Umbria Smart Academy.

L’evento costituirà un’occasione per discutere sulle opportunità offerte dai percorsi formativi di ITS, l’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio.

L’offerta formativa di ITS Umbria costituisce una valida risposta per ridurre il mismatch del mercato del lavoro. Elevata infatti, in tal senso, è la richiesta da parte delle imprese di giovani “supertecnici” in possesso di competenze qualificate, con particolare riguardo alle nuove tecnologie digitali ed alla sostenibilità. A tal fine il Governo nazionale, nonché regionale, ha dimostrato di voler puntare su queste Accademie terziarie (post-diploma) di Scienze e Tecnologie Applicate, qualificandole come uno degli strumenti fondamentali per affrontare la sfida della transizione ecologica e digitale.

“Crediamo fortemente nel ruolo strategico degli ITS come un percorso formativo centrale per recuperare il gap accumulato rispetto agli altri Paesi europei sul tema delle nuove competenze” sostiene l’Assessore regionale Michele Fioroni.

“Esiste un paradosso straordinario che a fronte di un’elevata disoccupazione giovanile – sottolinea - si faccia difficoltà a trovare competenze dedicate ai sistemi innovativi di produzione. Un’occasione, quindi, per consentire alle imprese di trovare quelle competenze che oggi latitano, ma anche per le famiglie di indirizzare i propri figli verso un percorso formativo che garantisce oggi la quasi certezza dell’occupazione e l’acquisizione di competenze spendibili negli anni che verranno”.

L’Open Day costituisce, dunque, una valida opportunità per giovani e famiglie di conoscere l’offerta formativa di ITS, che può essere approfondita anche sul sito web dell’Academy https://www.itsumbria.it/ o chiamando al numero 075582741.

Nella sezione dedicata del sito internet sono stati pubblicati i Bandi e già dal mese di maggio è possibile effettuare il colloquio di selezione.

Per partecipare all’evento gratuito è sufficiente registrarsi al seguente link https://forms.office.com/r/Mbja6bwS9D.