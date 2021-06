(ASI) “I tre pilastri su cui si fondano le possibilità di crescita della Regione Umbria sono: l’ alta velocità che ha già avuto degli imput con la fermata a Terontola e ad Orte, la digitalizzazione e la questione dell’ aeroporto di Perugia.

Quest’ ultimo sembrava inizialmente abbandonato. E’ in atto invece oggi una seria riorganizzazione, soprattutto dal punto di vista del capitale, perché deve diventare un volano con 3 – 400 mila passeggeri all’ anno per garantire il turismo in un’ area che non è coperta dalla Toscana".

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.