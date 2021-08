(UNWEB) Il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria (Corecom) ha pubblicato l’avviso per la realizzazione di produzioni multimediali a carattere informativo intitolato “Umbria – Borghi in Digitale”.

Il presidente del Corecom, Elena Veschi, spiega che “per l’anno 2021 abbiamo scelto di raccontare l’impatto dell’innovazione sui piccoli centri umbri, sulle loro reti di comunicazione, sulla loro conformazione socioeconomica, illustrando le buone pratiche messe in atto. Proprio grazie all’innovazione le piccole realtà acquisiscono nuove e potenti capacità attrattive pur mantenendo le proprie peculiarità e unicità, annullando di fatto gli svantaggi derivanti dalla collocazione territoriale. L’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventa un importante punto di svolta per riqualificare i piccoli borghi come comunità in grado di costruire nuove forme di valore. I piccoli borghi sembrano avviarsi verso una nuova era: da realtà minacciate dallo spopolamento e dall’isolamento, troppo poco compatibili con i ritmi e le esigenze dettate dalla vita economica e sociale ad una nuova dimensione, quella dello smart village”.

Il bando, disponibile sul sito https://www.corecom.umbria.it/, rientra nel progetto “Media locali e territorio” e riguarda informazione di servizio, dossier di inchiesta, reportage e documentari sulle buone pratiche o su quelle in via di studio, relative alla digitalizzazione nei piccoli borghi dell’Umbria. Le produzioni multimediali in concorso dovranno essere diffuse utilizzando anche differenti canali e le nuove tecnologie al fine di valorizzare un’informazione locale, tesa a raccontare come cambia la comunità, come e se nasceranno nuovi spazi per la vita di relazione tra i cittadini. Potranno partecipare all’avviso pubblico i fornitori di servizi audiovisivi e quelli radiofonici aventi sede legale o operativa in Umbria.

I prodotti multimediali inviati al Corecom verranno valutati sulla base della loro efficacia comunicativa e rilevanza; originalità e innovazione; qualità e merito tecnico delle produzioni multimediali video/audio. Ai primi classificati delle due categorie, audiovisivi e radio, andranno rispettivamente 18 e 8 mila euro di premio.