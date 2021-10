(UNWEB) Perugia, Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra il Ministro alle Infrastrutture, Enrico Giovannini, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, in merito ai progetti delle grandi infrastrutture inseriti del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Alla conferma dei finanziamenti per gli interventi infrastrutturali e tecnologici dell’intera rete della Ferrovia Centrale Umbra, per 163 milioni, e per i lavori lungo la linea di Alta Velocità Regionale Orte-Falconara, per 510 milioni di euro, si sono aggiunti i finanziamenti per oltre 86 milioni di euro a favore della realizzazione del Brt di Perugia, vale a dire il Bus Rapid Transit previsto nel Pums del capoluogo umbro, e i 20 milioni per la realizzazione del tratto umbro della ciclovia che collegherà il Monte Argentario con Civitanova Marche. Ministero e Regione continueranno le interlocuzioni al fine di valutare ed approvare ulteriori progetti infrastrutturali.