(UNWEB) “Ringrazio i consiglieri regionali per avermi confermato la fiducia come vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a dimostrazione della compattezza della maggioranza”. È quanto dichiara il consigliere Paola Fioroni (Lega) dopo che l’Aula ha votato per la sua rielezione nell’Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni (https://tinyurl.com/yuc7bc4p (link is external)).

“Inoltre – prosegue Paola Fioroni – voglio fare le mie congratulazioni a Michele Bettarelli per il nuovo incarico di vicepresidente. Sono sicura che, insieme al presidente Marco Squarta, continueremo a lavorare per il bene della comunità umbra. Il nostro obiettivo è, e continuerà ad essere, quello di fare di Palazzo Cesaroni un luogo di ascolto dei bisogni dei cittadini, per aiutare il territorio a superare la crisi dovuta alla pandemia. Per ottenere questi risultati il nostro compito è quello di mantenere la migliore funzionalità dell’Assemblea legislativa, facendo dell’Ufficio di presidenza un elemento trainante della massima assise regionale”.

“Non posso, poi, non ringraziare – conclude Paola Fioroni - Simona Meloni per quanto fatto in questi anni, che ci hanno viste collaborare nonostante le diverse sensibilità. Le faccio i migliori auguri di un buon lavoro per il suo nuovo incarico di capogruppo”.