Ufficio elettorale al lavoro per valutare le ammissibilità

(UNWEB) Perugia, - Nei termini di legge, ieri 28 novembre sono state presentate per le elezioni provinciali che si terranno il 18 dicembre due candidature a Presidente della Provincia di Perugia: Stefania Proietti, Sindaco di Assisi e Stefano Zuccarini, Sindaco di Foligno e due liste di candidati al Consiglio provinciale che pubblichiamo in ordine di presentazione:

PROVINCIA UNITA. Cristian Betti, Erika Borghesi, Maria Pia Bruscolotti, Diego Catanossi, Scilla Cavanna, Gino Emili, David Fantauzzi, Giampiero Fugnanesi, Moreno Landrini, Letizia Michelini, Laura Servi, Francesco Zaccagni.

PROVINCIA LIBERA Nicola Alemanno, Jacopo Barbarito, Catia Degli Esposti, Giovanni Dominici, Giada Gelosia, Chiara Generotti, Fabiana Grullini, Gino Puletti, Roberta Ricci, Francesco Rubeca, Filippo Schiattelli, Fausto Risini.

Le suddette candidature alla Presidenza e al Consiglio provinciale saranno sottoposte al vaglio dell'Ufficio elettorale che ne valuterà l'ammissibilità.