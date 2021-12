(UNWEB) "Ringrazio il consigliere regionale Thomas De Luca e il sottosegretario Giancarlo Cancelleri per essersi attivati, per essere tornati e aver dato prova di esserci. Le parole del sindaco di Cascia, Mario de Carolis, durante la tavola rotonda di stamani, dimostrano l'impegno del Movimento 5 Stelle a non abbandonare i territori e i cittadini della Valnerina”. Lo comunica Thomas De Luca, esponente del Movimento in Assemblea legislativa.

“Le infrastrutture dell'area del cratere – spiega De Luca - rappresentano la priorità per far uscire la Valnerina dall'isolamento. Ed è proprio per questo che il sottosegretario Cancelleri è tornato a pochi giorni dalla sua ultima visita in Umbria, per mantenere fede a una promessa. Il sopralluogo notturno, durato dalla mezzanotte alle 2 di ieri, alla galleria Cesaronica ha dato modo di confermare che il ripristino del tunnel strategico per la viabilità di Umbria e Marche sarà garantito entro la prossima primavera. Inoltre è stato concordato con impresa e Anas che gli interventi alla galleria di Forca di Cerro cominceranno subito dopo l'Epifania per concludersi anche quelli entro l'estate. Nei primi giorni del mese di aprile ci siederemo nuovamente al tavolo con sindaci e associazioni del territorio per fare il punto sulla situazione. Questo il nuovo impegno preso dal sottosegretario Cancelleri che dimostra ancora una volta come la buona politica non sia questione di passerelle o slogan elettorali, ma semplicemente di vicinanza e reale preoccupazione per i problemi dei cittadini. La dimostrazione tangibile della presenza del governo e del Movimento 5 Stelle sul territorio della Valnerina. Spesso le zone colpite dal terremoto suscitano grande attenzione nei momenti immediatamente successivi al sisma, per poi essere lentamente e silenziosamente abbandonate. Stavolta non andrà così. E' con la credibilità degli impegni assunti che i cittadini si riavvicinano alle istituzioni. Pianificheremo ulteriori interventi per migliorare ancora la viabilità nelle zone interne della nostra regione”.