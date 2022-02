(UNWEB) TERNI – Un nuovo giro di visite istituzionali nei Comuni del territorio ha visto stamattina la presidente della Provincia, Laura Pernazza, incontrarsi con il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani, e con il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Accompagnata dal consigliere provinciale e delegato per la viabilità, Sergio Armillei, e dal direttore tecnico della Provincia, Marco Serini, la presidente Pernazza ha iniziato gli incontri dal Comune di Stroncone dove il sindaco, insieme al presidente del Consiglio Riccardo Sabatini e alla consigliera comunale e provinciale Annalisa Spezzi, le ha illustrato le principali problematiche. Dal punto di vista finanziario e progettuale, il sindaco Malvetani ha posto l’accento sulla questione delle Aree Interne, nelle quali non è ricompreso il Comune, ed ha chiesto interventi per la sicurezza stradale su alcuni tratti delle provinciali che attraversano il territorio comunale, in particolare nella zona di Vascigliano e lungo la direttrice che porta ai Prati, dove a settembre si svolgeranno i mondiali di tiro con l’arco. Un passaggio è stato fatto anche sulla vicenda del biodigestore, sulle relative pratiche autorizzative e sull’eventuale futuro transito di mezzi pesanti lungo le strade.

In Comune a Terni invece, alla presenza anche della giunta comunale e della consigliera comunale e provinciale Lucia Dominici, si è parlato a lungo di turismo, collegandolo alla viabilità di connessione con Marmore e Piediluco e con il patrimonio storico, architettonico e culturale di quell’area. La discussione si è concentrata su Villalago con la presidente Pernazza che ha sottolineato l’esigenza di legare lo sviluppo del bene di proprietà della Provincia con tutta l’area di Piediluco e della Cascata delle Marmore. Presidente Pernazza e sindaco Latini hanno sottolineato la piena collaborazione fra i due enti con la messa in campo tecnica e concreta di sinergie volte allo sviluppo del territorio provinciale. Durante l’incontro si è parlato anche della viabilità di collegamento con Giuncano e di quella fra Cesi e Carsulae e di formazione e scuole. A tale proposito la presidente ha fatto il quadro degli impegni su alcuni istituti superiori per il miglioramento della sicurezza e delle strutture dedicate alla didattica.