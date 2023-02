(UNWEB) “Non esiste alcun ‘sovrappeso’ di personale amministrativo nella sanità umbra. Esiste invece una grave carenza generale di personale, che si ripercuote ogni giorno di più sull’accesso ai servizi sanitari per le cittadine e i cittadini umbri”. Così Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl umbre replicano alle recenti affermazioni della presidente della Regione Tesei, che aveva parlato di “sovrannumero di amministrativi che toglie risorse per il resto del personale”.



Per i tre sindacati “non è certo creando contrapposizioni tra lavoratrici e lavoratori amministrativi e quelli delle professioni sanitarie che gli enormi problemi della sanità umbra potranno essere risolti. Quello che serve è molto semplice e come organizzazioni sindacali lo andiamo ripetendo da anni: ci vogliono le assunzioni di personale, ci vogliono contratti stabili e lotta alla precarietà, unica vera garanzia per la qualità dei servizi socio-sanitari”.

“Proprio per questo – rincarano Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl umbre– non risulta comprensibile come mai sia stato indetto da tempo un bando per l’assunzione di 47 collaboratori amministrativi, poi mai espletato. La sanità umbra ha assoluto bisogno di nuovo personale, anche amministrativo”.