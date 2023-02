(UNWEB) Terni. La Fnp Cisl Umbria ha un nuovo membro di segreteria: Vito Brozzi. Ad eleggerlo il consiglio generale della Fnp Cisl Umbria che si è riunito questa mattina (3 febbraio 2023) a Terni, alla presenza del membro del comitato di reggenza della Fnp Cisl nazionale Mimmo Di Matteo e della segreteria regionale della Cisl Umbria, guidata da Angelo Manzotti. Con loro il responsabile regionale e provinciale del Patronato Inas Umbria e di Perugia, Marcello Barni e Leonardo Presilla, che hanno illustrato le ultime novità, dal punto di vista sociale e previdenziale, della Legge di Bilancio 2023.

"A Vito Brozzi e a Paola Cianchetti, già membro di segreteria - ha ribadito il segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani -, auguro buon lavoro. Il nostro sarà un impegno all'insegna della continuità con quanto fatto dall'inizio del mio mandato. Un'attività che ci porta quotidianamente a lavorare per tutelare le fasce più deboli della società, anche attraverso la contrattazione con i comuni, e per dare risposte a chi si rivolge alle nostre sedi. Sedi radicate in tutto il territorio umbro e che in molti casi, soprattutto nelle realtà più piccole, assumono anche una rilevanza sociale".

Nel dibattito in primo piano le questioni della sanità: dai numerosi interventi sono emerse le tante criticità del sistema umbro. Per i pensionati della Cisl Umbria, tra le altre cose, andrebbero valorizzati maggiormente i professionisti impegnati nella sanità pubblica, in modo da evitare fuoriuscite di competenze dal sistema sanitario pubblico umbro. "Così potremmo tornare - ha concluso Fabiani - ad essere una regione attrattiva. Certamente la priorità rimane quella di abbattere le liste d'attesa, questione che si è aggravata soprattutto con la pandemia".