(UNWEB) – Perugia- Avviare un processo culturale di sensibilizzazione e di riorientamento dell'attività delle istituzioni ai bisogni e al benessere delle famiglie e combattere la denatalità: questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa che sarà sottoscritto lunedì 13 febbraio tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Umbria.

Il documento per la Regione umbra sarà sottoscritto dall'assessore alle Politiche sociali, Luca Coletto, per la Provincia autonoma di Trento da Stefania Segnana, assessore alle politiche familiari.

Alle ore 12 di lunedì, in Sala Trentino del palazzo Pat a Trento, è in programma una conferenza alla quale interverranno oltre agli assessori Coletto e Segnana, Luciano Malfer, dirigente generale dell'Agenzia provinciale di Trento per la coesione sociale, Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, Paola Occhineri, della direzione Salute e Welfare della Regione Umbria.