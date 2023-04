Con orgoglio nella mattinata di ieri, abbiamo depositato in Comune la nostra lista civica ‘Terni Protagonista’.

(UNWEB) Terni - "Il nostro è un convinto sostegno alla buona amministrazione e al risanamento dei conti pubblici del Comune, dimostrata dal 2018 ad oggi dalla coalizione di centrodestra, e dalla amministrazione del sindaco Latini.

Il gruppo promotore e la lista ‘Terni Protagonista’ sono l'insieme di professionisti, commercianti, artigiani ed esponenti della piccola e media industria, oltre che della società civile.

Persone che già hanno dimostrato di essere protagonisti e che ora si mettono al servizio della comunità ternana. Non mancano i giovani ma soprattutto le donne, con parità di genere quasi del 50% nella lista.

Un progetto, iniziato da tempo a servizio della città di Terni e non dei politici locali; la nostra adesione alla coalizione del centrodestra è convinta, perché rappresenta l'unico strumento credibile a disposizione degli elettori ternani, per continuare un’ azione amministrativa seria ed affidabile, per la continuità del risanamento.

La nostra è un’iniziativa che coinvolge persone libere, competenti e soprattutto leali.

Come è noto a tutti, ed è stato chiaramente evidente dalla stampa locale dei giorni scorsi, la nostra lista ha avuto accostamenti ad amministratori e personaggi esterni che volevano condizionarne il percorso o la composizione.

Ha prevalso la serietà del gruppo promotore, la determinazione e l'assoluta libertà dei candidati che sono persone con ispirazione di destra o di sinistra e tali rimangono.

Non ci unisce un pensiero politico, ci unisce l'amore per la città di Terni, valori come l'amicizia ed il rispetto, la competenza e le collaborazioni professionali avute insieme.

Non ci unisce la politica, la destra o la sinistra, noi rappresentiamo in assoluto il più riuscito esperimento di forza civica che ci vede coinvolti nello stesso progetto con idee e origini diverse ma che insieme abbiamo deciso di condividere camminando insieme per il bene più alto che è la comunità cittadina e il miglioramento delle condizioni di vita della nostra straordinaria Terni.

Ci sono in queste ore alcuni personaggi noti, che attaccano veemente sui social media alcuni nostri candidati di punta che già con la loro vita sono Veri protagonisti riconosciuti da tutti.

Queste persone del passato, agiscono solo perché già sentono la sonora sconfitta elettorale sulla pelle. Persone costantemente alla ricerca di quel ‘potere’ avuto prima del 2018 in città e che hanno palesemente mal gestito per oltre venti anni e che al solo ricordo li riporta nella loro individuale disperazione.

Votare i nostri candidati significa dar valore a donne e uomini, per un futuro migliore e per una vera Terni Protagonista." Così in una nota Terni Protagonista.