(UNWEB) «Qualche giorno fa a margine della seduta di question time del Consiglio comunale - esordisce la Capogruppo del M5S, Francesca Tizi - ho lanciato l'idea di convocare un Consiglio comunale Grande per trattare il problema della Sanità in Umbria e in particolare nel territorio perugino. Ieri i colleghi consiglieri di PD e IPP, che ringrazio per la sensibilità mostrata, hanno accolto la mia proposta e firmato la richiesta di convocazione indirizzata al Presidente del Consiglio comunale».

«La questione che ha dato il via alla nostra richiesta - continua la Cons. Tizi - nasce dall'interrogazione che ho proposto per avere chiarimenti in merito alla situazione del reparto di radiologia interventistica dell'Ospedale di Perugia, situazione divenuta molto critica, in quanto all'attivo dell'organico dell’ospedale è rimasto un solo medico: il primo Ospedale della nostra regione, non è più in grado di far fronte in autonomia alle necessità urgenti in particolare per questo reparto, dove la copertura h24 è garantita solo in interdivisionale con l'Ospedale Terni. Il che significa che in caso di paziente con fenomeni di sanguinamenti attivi che richiedano prestazioni radiologiche pre-chirurgiche, ove il medico in organico non sia presente si dovrà chiedere l'intervento del collega di Terni, il quale si trova, però, ad oltre 100 chilometri di distanza!».

«Situazioni come questa - incalza la Consigliera del M5S - mostrano l'urgenza di intervenire sul tema anche a livello comunale perché è ora che il Sindaco di Perugia si interessi della salute dei cittadini e intervenga nella programmazione dell'attività delle ASL, controllandone e giudicandone l’operato. Questi sono poteri che la legge riconosce al primo cittadino. Sebbene allo stato attuale, per una modifica della legge n. 833/1978, il Sindaco non sia più chiamato a gestire il servizio sanitario, non di meno la legge continua a riconoscergli poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL».

«E allora, noi consiglieri, per il ruolo che ricopriamo nell'amministrazione della nostra città, abbiamo l'obbligo morale di sollecitare l'attività del Sindaco, richiedendo un Consiglio Grande per parlare della grave questione delle carenze di organico, ormai purtroppo strutturali, che si stanno profilando nel più grande ospedale dell'Umbria».

«Il sistema sanitario - constata la consigliera - è un'importante presidio di unità nazionale ed elemento fondamentale per realizzare e rendere effettivi i principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza. Il suo mancato funzionamento non fa che acuire le disuguaglianze tra i cittadine e a pagarne le spese sono sempre e inevitabilmente i più deboli».

«È, dunque, giusto - conclude Tizi - garantire la partecipazione dei cittadini su tale tema per cercare di capire come anche il Sindaco del capoluogo di regione possa interagire per valutare delle soluzioni alle molteplici problematiche che si stanno presentando».

Lo ha dichiarato Francesca Tizi capogruppo al comune di Perugia del M5S