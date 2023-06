(UNWEB) – Perugia, – Ha registrato una notevole partecipazione il seminario on line svolto nei giorni scorsi su impulso dell'Assessore regionale alle Opere pubbliche Enrico Melasecche, nell'ambito di un ciclo formativo altamente qualificato e gratuito avviato ormai da oltre due anni dalla Regione, incentrato su "I contratti e gli accessi del personale nei cantieri pubblici e privati - Controlli e responsabilità".

All'evento, organizzato dalla Regione Umbria (Servizio Opere e lavori pubblici, Osservatorio contratti pubblici, Ricostruzione post sisma della Direzione regionale Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile) e dalla Rete delle Professioni Tecniche, sono intervenuti funzionari della Regione, dell'Ispettorato territoriale del lavoro, della Commissione paritetica per le Casse edili e delle professioni, dando approfondimenti e chiarimenti ad un'ampia platea costituita da liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati del settore delle costruzioni e da imprenditori.

"È stato affrontato un tema di sicuro e attuale interesse tanto più alla luce del nuovo Codice Appalti e dei cambiamenti che ha introdotto in una materia già articolata e complessa – sottolinea l'assessore Melasecche – La Regione ha svolto un ruolo di primo piano nella definizione della nuova normativa, finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure per migliorare l'attività delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici e fornire in tempi ridotti opere e servizi ai cittadini. Lo stesso impegno – aggiunge - lo riserviamo alle attività volte a favorire la sua attuazione, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati. Siamo pertanto particolarmente lieti e orgogliosi di rilevare che, per l'intera durata di questo evento formativo, le presenze on line non sono mai scese sotto le 570 unità. Siamo inoltre certi di aver così fornito al territorio e al personale tecnico, professionisti e imprese del settore delle costruzioni, un servizio gradito e soprattutto utile – conclude - per rispondere alle sfide del settore che, con celerità ed efficienza, dovranno essere sostenute nell'immediato futuro".

Il webinar si è svolto avvalendosi di strumenti innovativi di partecipazione interattiva, con slide didattiche di supporto che saranno messe a disposizione sul portale istituzionale della Regione.

Sono previste nuove occasioni di confronto con il mondo professionale al fine di approfondire le novità del nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) entrato in vigore dal 1 aprile e le cui disposizioni avranno efficacia dal 1 luglio prossimo.