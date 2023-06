(UNWEB) – Perugia, - L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria) – Servizio Ricostruzione Pubblica ha avviato la procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione della "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Valle" nel Comune di Preci, di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 109/2020 e Ordinanza speciale n. 10/2021 (O.C. d'origine n. 64/2018)".

A tal fine è stato pubblicato sul sito dell'USR Umbria (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni) l'avviso di affidamento dei lavori che prevedono un importo complessivo stimato dell'appalto di 776.153,98 euro di cui 751.304,42 euro per lavori soggetti a ribasso e 24.849,56 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'intera procedura è gestita mediante l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria" di net4market, accessibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

I soggetti invitati saranno 10 operatori economici individuati dal RUP tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del Decreto Legge 189/2016 e nell'"Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro" di cui all'art. 26 della L.R. n. 3/2010.

Per la presentazione delle manifestazioni di interesse c'è tempo fino alle ore 13 del 29 giugno prossimo.

Soggetto attuatore e stazione appaltante è l'USR Umbria mentre Responsabile Unico del Procedimento è l'ingegner Pierluigi Tamburi, responsabile della P.O.P. "Dissesto Idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili" del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo c/o la Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria, tel. 075-5042605 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Responsabile del procedimento di affidamento è l'architetto Filippo Battoni, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR, tel. +39 0742.630880, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .