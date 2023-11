L'edilizia è uno dei pochi settori che guarda con ottimismo all'immediato futuro

(UNWEB) Perugia, Alessio Panfili è il nuovo segretario generale della Feneal Uil dell'Umbria. Ieri, nella sede della Uil di Perugia, il consiglio regionale Feneal Umbria ha eletto la nuova segreteria regionale, affidando l'incarico di segretario a Panfili, 43 anni, eugubino da oltre 19 anni in Feneal. In segreteria Roberto Lattanzi, Stefano Paloni, Moreno Mattiacci e Domenico Grisci. Il tesoriere è stato individuato in Andrea Merli.

"L'edilizia – spiega Panfili – in Umbria è uno dei pochi settori a guardare all'immediato futuro con ottimismo. In un contesto complicatissimo, tra tassi d'interesse in forte rialzo per combattere l'inflazione, tensioni geopolitiche e un'economia in rallentamento il settore resta trainante per l'economia regionale. Tra i dati positivi anche l'aumento di ore lavorate: +6 per cento nel primo semestre secondo le Casse edili delle due province, mentre nel 2022 la crescita era stata del 21,6 per cento".