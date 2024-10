Interverrà anche Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura

Assemblea generale in programma a Perugia, lunedì 28 ottobre ore 17 (Hotel Giò Wine)

(UNWEB) PERUGIA – In vista delle prossime elezioni regionali, lunedì 28 ottobre alle ore 17 a Perugia (Hotel Giò Wine, via R. D'Andreotto 19), è in programma una assemblea generale di Confagricoltura Umbria caratterizzata dall'incontro pubblico dal titolo "L'agricoltura è impresa".

Al centro dell'iniziativa gli interventi delle candidate alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei e Stefania Proietti, alle quali sarà consegnato un documento con le proposte del mondo agricolo alla politica.

Il confronto sarà anticipato dai saluti e dall'introduzione al dibattito di Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria. A seguire, prima delle due candidate, l'intervento tecnico di Francesca Todisco del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.

I lavori dell'assemblea saranno conclusi da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.