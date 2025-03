Perugia: scongiurata la chiusura dei “Reparti Prevenzione Crimine”, un successo per la sicurezza pubblica

Cancellato l'incontro cittadino su questo tema programmato per martedì 25 marzo 2025.

(ASI-UNWEB) Perugia - Grazie all'impegno del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, è stata scongiurata la chiusura dei 7 Reparti Prevenzione Crimine tra cui quello di Perugia.Una decisione che avrebbe avuto ripercussioni negative sulla sicurezza del territorio. L'incontro svoltosi il 20 marzo ha rappresentato un momento cruciale di dialogo tra le forze sindacali e le istituzioni. Durante la riunione, il Siulp ha sottolineato l'importanza della sicurezza come precondizione per lo sviluppo economico e sociale, esprimendo la necessità di investire nell'assunzione di nuovo personale. Non solo per rinforzare i presidi territoriali già esistenti, ma anche per creare nuove strutture in aree dove la criminalità minaccia la credibilità delle istituzioni.

La richiesta del Siulp è stata accolta con favore dai vertici della Polizia, che hanno assicurato che non ci sarà alcun arretramento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Questo impegno si traduce in sforzi concreti per aumentare le dotazioni organiche degli uffici periferici, che attualmente affrontano sfide significative in un contesto di crescente bisogno di sicurezza pubblica. Inoltre, l'apertura di nuovi plessi in aree ad alta criminalità è stata considerata come una priorità.

"Questo segnale di attenzione da parte del Governo e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è fondamentale " ha dichiarato il Segretario Regionale del Siulp Luca Malossi. Massimo Pici, Segretario Provinciale del sindacato ha sottolineato : "La disponibilità al dialogo costruttivo è un passo importante, ma ora è cruciale che queste promesse si traducano in stanziamenti di risorse adeguate per colmare i vuoti negli organici della Polizia di Stato ".

In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova, la salvaguardia degli uffici periferici rappresenta un pilastro per la sicurezza e l'identità sociale. Il Siulp continua a spingere affinché le autorità nazionali non solo ascoltino, ma agiscano in modo tempestivo per garantire il rafforzamento della sicurezza pubblica, essenziale per il benessere della società.

Il sindacato del Siulp celebra un risultato significativo, ma il cammino verso una Polizia di Stato più forte e presente sul territorio è solo all'inizio. La strada da percorrere è ancora lunga, e la mobilitazione continua per garantire che la sicurezza rimanga una priorità per il Paese.