(ASI - UNWEB) Assisi - Si aprirà venerdì 11 aprile il V Congresso Nazionale ITEMS presso la struttura della Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per il futuro della medicina d’emergenza-urgenza in Italia. Tra le autorità presenti, spicca l’intervento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale inaugurerà ufficialmente il congresso con un saluto ai partecipanti e agli illustri esperti del settore.

In un periodo particolare per il sistema sanitario nazionale, caratterizzato da lunghe liste d'attesa e da una crescente pressione sul personale medico nei “pronto soccorso”, il congresso rappresenta una significativa piattaforma di dialogo e confronto. Si discuteranno iniziative volte a risolvere le principali problematiche legate al mondo dell’emergenza-urgenza con il fine ultimo di garantire la salute dei pazienti.

Il programma della tre giorni del convegno è ricco di contenuti e approfondimenti. Nella giornata di apertura, sarà affrontato il tema di "Diagnosi e terapia del tromboembolismo in emergenza", un argomento di grande rilevanza per la gestione delle emergenze cliniche. La giornata di sabato 12 aprile si concentrerà sull’"Insufficienza respiratoria acuta" nell'emergenza territoriale, con un focus particolare sulla gestione e il trattamento del dolore, aspetti critici nella pratica della medicina d’urgenza.

L’inaugurazione ufficiale, prevista per le ore 11:00 di venerdì, vedrà la partecipazione non solo del Ministro Schillaci (Ministro della salute nell’attuale governo Meloni e già componente di commissioni sanitarie per la regione Lazio e per il Ministero della salute, dal 2017 al 2022 è stato presidente dell'Associazione italiana di medicina nucleare e imaging molecolare), ma anche delle autorità locali, tra cui il Sindaco di Assisi e l’Assessore alle Politiche in Materia Sanitaria. Sono stati invitati anche i presidenti delle principali società del settore, come la SIMI, l'AcEMC, la SIMEU e COSMEU, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide comuni.

Al V Congresso Nazionale ITEMS saranno affrontati momenti di dialogo e riflessione per sviluppare strategie innovative e collaborative per migliorare la qualità del pronto soccorso sanitario in Italia. Con l’obiettivo di creare un sistema più efficace e reattivo, il convegno si pone come un fondamentale passo avanti nella lotta per garantire una medicina d’emergenza all'altezza delle sfide del presente ma soprattutto per quelle del futuro. La partecipazione attiva di esperti e autorità riflette la volontà collettiva di affrontare le criticità del settore e di lavorare insieme per un sistema sanitario che metta al centro la salute e il benessere dei cittadini.

