(UNWEB) – Perugia, – È in fase di conclusione la verifica delle domande per l'accesso ai contributi destinati alla partecipazione dei minori ai Centri Estivi 2024. L'intervento, finanziato con fondi del Programma del Fondo Sociale Europeo Plus, sostiene le famiglie umbre nelle spese legate ai servizi durante il periodo estivo per bambini in età prescolare e scolare, contribuendo alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare. La pubblicazione della graduatoria è attesa nei prossimi giorni.

"Stiamo ultimando i controlli - spiega l'assessore regionale all'Istruzione Fabio Barcaioli - e puntiamo a rendere disponibile l'elenco degli ammessi a breve. L'intenzione per il 2025 è incrementare le risorse portandole a 2,5 milioni di euro, circa 500mila in più rispetto allo scorso anno".

Barcaioli evidenzia come la nuova Giunta abbia ereditato un sistema gestionale segnato da criticità, soprattutto nella fase dei controlli: "Procedure frammentate e ritardi nella gestione del programma con Punto Zero hanno rallentato i tempi e reso più complessi i dovuti accertamenti. Stiamo lavorando per il nuovo bando per superare questi limiti e semplificare l'intero iter".

"Abbiamo ereditato un sistema farraginoso ma l'obiettivo per i prossimi bandi è quello di garantire tempi certi, trasparenza e accessibilità. Vogliamo costruire un sistema che renda il sostegno alle famiglie più semplice, efficace e affidabile" conclude Barcaioli.