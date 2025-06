(UNWEB) Dichiarazione del Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco







«Oggi rendiamo onore a una delle istituzioni più gloriose, amate e rispettate dagli italiani. L'Arma dei Carabinieri è presidio di legalità e umanità, soprattutto nei territori più difficili.

A tutti i Carabinieri e alle loro famiglie vanno i nostri auguri per il loro 211mo anniversario e il ringraziamento di tutti i cittadini.

Con il recente Decreto Sicurezza, il Governo ha voluto dare una risposta concreta a chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere i cittadini: pene più dure per chi aggredisce le Forze dell'Ordine, più tutele per chi opera in contesti ad alto rischio, nuove norme a difesa dei più deboli. Difendiamo chi ci protegge: è questo il dovere di uno Stato serio e giusto.»