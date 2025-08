(UNWEB) - Perugia Con un investimento complessivo di oltre 9,3 milioni di euro è stata approvata dalla Giunta regionale la strategia per l'Area interna Sud Ovest Orvietano "Abitare e crescere: cultura, natura e cura tra generazioni", proposta dall'assessore regionale con delega alle Aree interne, Simona Meloni.

Grazie alle risorse del PR Umbria FESR e FSE+ 2021-2027, la Regione avvia un piano articolato che mette al centro rigenerazione urbana, promozione del patrimonio naturale e culturale, rafforzamento dei servizi socio-sanitari, inclusione lavorativa, istruzione e formazione.

"Questa strategia – afferma l'assessore Simona Meloni – è frutto di un importante lavoro di co-progettazione tra Regione, territori e amministrazioni locali. È la conferma che le Aree Interne non sono periferie, ma luoghi generativi di futuro. Con questi interventi puntiamo a migliorare concretamente la qualità della vita delle persone, rafforzare le opportunità di lavoro e creare nuove occasioni per i giovani, in particolare nelle aree più fragili. L'Umbria – prosegue Meloni – sceglie di investire sulla prossimità, sulla coesione e sull'inclusione. Lo fa in modo concreto, con risorse mirate e una visione chiara: quella di un'Umbria che cresce insieme e non lascia indietro nessuno".

La strategia prevede azioni importanti: quasi 3,5 milioni per la riqualificazione degli spazi pubblici, oltre 1,4 milioni per il patrimonio naturale e l'ecoturismo, interventi su infrastrutture sanitarie, servizi culturali e turistici, ma anche progetti per l'inclusione socio-lavorativa, l'istruzione e l'occupazione giovanile. Significativo anche il finanziamento al progetto "Insieme", finalizzato all'integrazione socio-sanitaria delle comunità locali.

"Come Regione – conclude Meloni – vogliamo restituire protagonismo alle nostre comunità, sostenendo modelli di sviluppo sostenibili, radicati nei territori e attenti alle persone. Questa strategia è un esempio concreto di buona programmazione, che guarda lontano. Siamo orgogliosi di essere al fianco dei comuni e delle cittadine e cittadini del Sud Ovest Orvietano in questa sfida di rigenerazione e rinascita".