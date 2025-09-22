(UNWEB) – Terni, - Si è svolta in mattinata nel centro multimediale una seconda riunione sulla costruzione del nuovo ospedale di Terni tra la presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco di Terni e presidente della Provincia Stefano Bandecchi.

All'incontro erano presenti anche il direttore regionale Salute Daniela Donetti, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Andrea Casciari e l'ingegner Paolo Gattini della struttura tecnica della Regione.

Sia la presidente Proietti che il sindaco Bandecchi hanno ribadito la necessità di costruire il nuovo ospedale a Terni, nuovo ospedale da realizzare esclusivamente con risorse pubbliche e sul quale i tecnici stanno già lavorando. Per quanto riguarda il luogo nel quale dovrà sorgere la nuova struttura si stanno valutando varie ipotesi, sulle quali saranno approfondite le analisi di fattibilità tecnica. Il sindaco Bandecchi caldeggia Colle Obito, a fianco dell'attuale nosocomio.

Sia la presidente Proietti che il sindaco Bandecchi hanno infine stabilito di comune accordo che i percorsi di realizzazione dell'ospedale di Terni e dell'ospedale Narni-Amelia saranno intrapresi in contemporanea, quest'ultimo a integrazione dell'ospedale del capoluogo.