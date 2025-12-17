(UNWEB) ata odierna, a Perugia, presso la storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con sede in Roma e competenza sulle Legioni Carabinieri “Lazio”, “Marche”, “Sardegna”, “Toscana” e “Umbria”, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha rivolto il suo caloroso saluto e i più fervidi auguri a tutti i militari dell’Umbria ed alle loro famiglie.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Generale di Brigata Luca Corbellotti, Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, ha incontrato i Comandanti Provinciali di Perugia e Terni, una rappresentanza di Ufficiali e personale del Comando Legione, dei Reparti Territoriali, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione “Nastro Verde”, che riunisce gli insigniti in servizio dell’onorificenza della “Medaglia Mauriziana”.

Nell’occasione il Generale Iacobelli ha espresso il suo più vivo compiacimento per il significativo e proficuo lavoro svolto dai comandi dell’Arma in tutta l’Umbria, evidenziando la vicinanza e la prossimità delle Stazioni Carabinieri alle popolazioni locali.

Una costante azione quotidiana, in cui i presidi dell’Arma costituiscono un punto di riferimento, “patrimonio delle comunità”, laddove il “Carabiniere è visto come proprio”, attraverso un “patto di fiducia e un rapporto di conoscenza diretta e totale”, evidentemente dovuto ad una presenza continua tra le persone, compiendo anche semplici gesti, che “fanno la differenza”.

Sono solo alcune delle considerazioni che l’Autorità di Vertice ha espresso per sottolineare l’importanza delle molteplici attività svolte dai Carabinieri, sempre nell’alveo di un’efficace e funzionale sinergia interistituzionale finalizzata ad assicurare la coesione sociale e le migliori condizioni sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso dell’evento, il Generale Iacobelli ha consegnato a 2 appartenenti all’Arma umbra, in servizio, la “Medaglia Mauriziana”, onorificenza oggi concessa dal Presidente della Repubblica, della quale il Comandante Interregionale ha ripercorso le origini, che risalgono alle Regie Magistrali Patenti del 1839, promulgate da Re Carlo Alberto, la storia e il profondo significato che riconosce a Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato dieci lustri di servizio lodevolmente prestato.