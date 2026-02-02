(UNWEB) Perugia. Approvato l'OdG urgente di Fratelli d'Italia: il Consiglio comunale di Perugia condanna le violenze e si schiera al fianco delle Forze dell'Ordine Perugia.





Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale di Perugia, Fratelli d'Italia insieme alla consigliera Scoccia ha presentato tramite il capogruppo Riccardo Mencaglia un Ordine del Giorno urgente di condanna dei gravi atti di violenza verificatisi nei giorni scorsi durante le manifestazioni pubbliche svoltesi nella città di Torino e di piena solidarietà alle Forze dell'Ordine e di Polizia.



Il Consiglio comunale ha espresso voto favorevole sui contenuti dell'atto, riaffermando principi chiari e non negoziabili: la condanna di ogni forma di violenza, il sostegno a donne e uomini in divisa che quotidianamente garantiscono sicurezza e legalità, e il rifiuto di qualsiasi giustificazione politica o culturale dell'aggressione alle istituzioni dello Stato.



Fratelli d'Italia ritiene importante che l'Aula abbia ribadito che il diritto di manifestare non può mai degenerare in violenza e che colpire un agente significa colpire l'intera comunità nazionale. Un segnale di responsabilità e rispetto verso chi opera al servizio dei cittadini.