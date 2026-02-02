(UNWEB) Terni, Sinistra Italiana Terni sostiene con convinzione il percorso avviato dalla Regione Umbria in Terza Commissione sulla localizzazione del nuovo ospedale di Terni.

È il metodo giusto: trasparente, partecipato e responsabile, perché qui si decide un'infrastruttura che deve servire la città e il territorio per i prossimi decenni.

Il punto è chiaro: ospedale pubblico, con fondi pubblici, per bisogni pubblici. Finalmente siamo tornati a parlare dell'interesse collettivo, della salute di tutti, nello spirito dell'art. 32 della Costituzione, e non è più al centro l'interesse privato, quello che si vuole mangiare il Fondo Sanitario a vantaggio di pochi.

Su questo il centro-destra e Bandecchi non sono credibili: per anni hanno saputo proporre solo il project financing, formula fallimentare in sanità, come precisato oggi dalla Presidente Proietti, perché producente effetti disastrosi sulla spesa corrente, e per questo, durante il mandato della giunta Tesei, è stato bocciato ben due volte da una commissione tecnica. Nella seduta della commissione odierna, è stato peraltro chiarito che ci sono attualmente disponibili rilevanti risorse finanziarie, per varie fonti di finanziamento, al momento non sufficienti, ma suscettibili di essere accresciute. Per questo però occorre uscire, nel confronto sull'ospedale, da un clima di scontro propagandistico cui deve far posto una coesione ampia nell'interesse della città.

Ora va aperto anche un secondo capitolo, decisivo: che modello di ospedale vogliamo e cosa vogliamo dentro il nostro ospedale.

Non basta scegliere un'area: serve una visione.

Ci auguriamo che il confronto si concentri sulle migliori pratiche e sulle linee operative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire da un principio fondamentale: umanizzare l'ospedale e rimettere al centro la persona e il percorso di cura, con servizi pensati per pazienti, famiglie e operatori.

Chiediamo di andare avanti spediti: criteri pubblici e comparabili, documenti accessibili, confronto vero con operatori sanitari e comunità, e una decisione finale motivata e tracciabile.

La Regione faccia fino in fondo una scelta nell'interesse generale.

Cos', in una nota, lSegreteria Provinciale Sinistra Italiana Terni