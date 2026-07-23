(UNWEB) – Perugia, – "È con rinnovata stima e profonda gratitudine che desidero augurare un felice compleanno al nostro Presidente Sergio Mattarella, un uomo la cui indiscussa dedizione per lo Stato è fonte di enorme ispirazione per tutti noi. Il suo sguardo fiducioso verso il futuro, il suo continuo richiamo al dialogo e alla costruzione della pace, la speranza e gli incoraggiamenti che trasmette ai giovani sono un faro per le nostre azioni e per il senso di responsabilità di ogni cittadino.



Da tutta la comunità umbra Le inviamo i nostri auguri più sinceri".

Stefania Proietti