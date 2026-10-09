“Il Sistema si sconfigge dall’esterno”: Patres celebra a Spello il suo primo campo politico.

Politica

(UNWEB) "Nei giorni 10 e 11 di ottobre, a Spello (PG) in via Piemonte n° 6, Patres svolgerà un campo politico per la presentazione delle sue idee, progetti e linee d’azione per una battaglia politica culturalmente rivoluzionaria.

Associazione politico-culturale d’ispirazione identitaria, Patres centra la sua battaglia contro il Mondialismo e le principali colonne che sorreggono il suo potere, come: la tecno-finanza e il signoraggio monetario, l’imperialismo statunitense e la cultura woke.

Per l’associazione identitaria è essenziale la formulazione di un nuovo linguaggio da contrapporre al Sistema vigente. A tale fine, è necessario, innanzitutto, partire dal concetto rivoluzionario per eccellenza: la verità! Sì, partire da ciò che è vero, dal fatto oggettivo, separandolo da tutta la finzione propagandistica che costituisce il perimetro della “realtà” narrativa del Sistema.

Ebbene, il fatto oggettivo è che l’Europa è una colonia di Washington. Da più di ottant’anni, gli USA soggiogano il Vecchio Continente tramite un’occupazione, spacciata per alleanza difensiva, che vede dislocate innumerevoli installazioni militari su tutto il territorio europeo, di cui 120 sono presenti in Italia. Tale sudditanza militare si traduce in una sudditanza politica e geopolitica di tutti i Governi europei, i quali non hanno nemmeno alcuna libertà economica e monetaria, dato che l’agenda mondialista impone agli Stati i voleri del mercato e dell’alta finanza, insieme alla schiavitù monetaria che l’intero sistema bancario esercita con il signoraggio monetario. Infine, la cultura rappresenta l’arma più subdola della dominazione, perché volta all’annichilimento spirituale e mentale delle genti europee. Un condensato di progressismo, multiculturalismo, consumismo, woke il cui unico obbiettivo è la distruzione di ogni identità storica, etnica e culturale del nostro continente. Questi sono gli anelli concentrici che il Sistema mondialista ha forgiato intorno all’Europa per incatenarla.

Cosa si deduce da tale disamina? Che gli europei non sono liberi! Questa è la precipua e triste verità! Pertanto, partendo da questo assunto, una nuova rivoluzione culturale deve sbarazzarsi di ogni lessico sistemico e riconoscere gli strumenti del potere come anelli di quell’insieme concentrico.

Quindi non bisogna solamente andare oltre i desueti “destra/sinistra” o “antifascismo/anticomunismo”, ma bisogna riconoscere le dinamiche elettorali o le battaglie per “la difesa della costituzione” come strumenti o narrazioni afferenti al perimetro del Sistema.

“Il Sistema si sconfigge dall’esterno”, questo è il titolo del campo politico ed è la consapevolezza da cui Patres inizia la sua battaglia, per la nascita di una nuova visione del mondo e di un’originale cultura rivoluzionaria che punti all’indipendenza dell’Italia e dell’Europa.

Il programma del campo politico si svolgerà nel seguente modo. Alle ore 16:30 del 10 ottobre avverrà la presentazione ufficiale di Patres, tramite una conferenza che vedrà gli interventi dei principali esponenti dell’associazione: Marco Della Luna “Come vincere la resistenza al cambiamento: nel singolo, nella società, nel Sistema”; Marco Francesco de Marco “Ripensare l’antagonismo”; Matteo Simonetti “Il concetto politico dell’inevitabile: patologia o inganno?”. Il tutto moderato dal giornalista e scrittore Alessio Mannino. Agli interventi descritti, si affiancheranno anche quelli di altri rappresentati politici e culturali, quali: Marco Rizzo presidente d’Italia Domani; Luigi Tedeschi direttore del periodico Italicum; Nicola Vedovino presidente di Ancora Italia.

La giornata di sabato si concluderà con una cena comunitaria, prevista per le 20:30, dal costo di 25,00 € a persona, per la quale è richiesta la prenotazione.

L’11 ottobre, a partire dalle ore 10:00, si svolgerà l’ultima conferenza dal titolo “Invito al radicalismo: le idee e prospettive indicate da Patres”, presieduta da Matteo Simonetti, nel quale proseguirà il dialogo di Patres con altri rappresentati politici e culturali, quali: Fabio Filomeni presidente di Europa Sovrana e Indipendente; Alessio Mannino giornalista e scrittore; Moreno Pasquinelli portavoce del Fronte del Dissenso.

Questa due giorni sarà l’inizio di un cammino a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per maggiori informazioni, contattare la pagina Facebook “Patres” all’indirizzo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066630814385 "

Così in una nota l’ufficio Stampa associazione identitaria “Patres”.