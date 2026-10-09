60 under 30, Granieri (GN Umbria): «Orgogliosi di Marina Tomassoni. un riconoscimento che premia anni di militanza e la crescita di tutta la nostra comunità»
(UNWEB)«L'inserimento di Marina Tomassoni tra i “60 Under 30”, il riconoscimento dedicato alle giovani promesse della politica italiana, è motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione per tutta la comunità di Gioventù Nazionale Umbria.
A Marina, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Perugia e consigliere comunale di Magione, vanno le più sincere congratulazioni per un traguardo che premia anni di passione, impegno e militanza politica», dichiara Tommaso Granieri, Presidente regionale di Gioventù Nazionale Umbria.
«È la prima volta che un'esponente di Gioventù Nazionale Umbria riceve questo importante riconoscimento: un risultato che non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma anche una soddisfazione per tutta la nostra comunità, che negli ultimi anni è cresciuta, si è rafforzata e ha saputo coinvolgere sempre più ragazzi. Dietro questo premio c'è anche un percorso collettivo, fatto di anni di militanza condivisa, di battaglie, di iniziative e di impegno quotidiano nei nostri territori».
«Con Marina condividiamo anni di militanza, esperienze e battaglie politiche portate avanti fianco a fianco. Abbiamo visto crescere insieme questa comunità, affrontando difficoltà e raggiungendo traguardi importanti. Per questo il suo riconoscimento assume un significato ancora più profondo: è la dimostrazione che il lavoro, la costanza e la passione alla fine pagano sempre».
«Il percorso di Marina rappresenta una bella testimonianza dell'impegno di tanti giovani che ogni giorno scelgono di dedicare tempo ed energie alle proprie idee e alla propria comunità. A lei vanno ancora una volta le congratulazioni e l'orgoglio di tutta GN Umbria, con l'augurio che questo sia soltanto uno dei tanti traguardi che saprà raggiungere», conclude Granieri.
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