Inail Terni, carenza di medici: "A rischio la tutela di lavoratori infortunati e tecnopatici"

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Cgil e Patronato Inca Cgil di Terni: "Servono interventi immediati per garantire la piena operatività della sede"

(UNWEB) – Terni, "La sede Inail di Terni si trova ad affrontare una situazione di grave carenza di personale medico che rischia di compromettere, nei prossimi mesi, la regolare erogazione dei servizi e, in particolare, la tempestiva tutela dei lavoratori infortunati e affetti da malattie professionali".

È quanto denunciano il segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, e il direttore provinciale del Patronato Inca Cgil di Terni, Matteo Piscicchia, che spiegano: "A partire dal mese di ottobre, la situazione dell'organico medico della sede ternana si è progressivamente aggravata a seguito di trasferimenti e cessazioni dal servizio di alcuni dirigenti medici. Una situazione che, se non affrontata tempestivamente, rischia di produrre conseguenze concrete sui lavoratori del territorio. La riduzione della presenza medica può infatti determinare l'impossibilità di effettuare nei tempi necessari le visite medico-legali, con il conseguente rischio di ritardi nel riconoscimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e, più in generale, nell'accesso alle prestazioni e alle tutele previste".

Non si tratta, dunque, soltanto di una questione organizzativa interna all'Istituto. La carenza di medici rischierebbe infatti di tradursi in un disservizio che inciderebbe direttamente sui diritti dei lavoratori, soprattutto di coloro che si trovano in condizione di particolare fragilità perché hanno subito un infortunio o sono affetti da una patologia di origine professionale. "A questo – proseguono Cipolla e Piscicchia – si aggiunge un'ulteriore criticità che ricade quotidianamente sul personale amministrativo della sede. La carenza di medici rende infatti più difficili le relazioni con l'utenza che legittimamente si rivolge agli uffici per ottenere risposte e informazioni sulla propria situazione. Risposte che, in molti casi, richiedono competenze e valutazioni di natura medico-legale e che, pertanto, gli impiegati amministrativi non sono nelle condizioni di poter fornire. Gli impiegati amministrativi si trovano così, loro malgrado, a dover gestire il malcontento e le legittime richieste di cittadini e lavoratori che attendono una risposta, pur non avendo la possibilità di intervenire sulle problematiche determinate dalla carenza di personale medico". Alla luce di ciò, il segretario della Cgil di Terni e il direttore del Patronato Inca ringraziano i lavoratori dell'Inail, "che quotidianamente stanno cercando di garantire il servizio in una situazione di evidente difficoltà", e chiedono ai vertici dell'Istituto un immediato interessamento per affrontare la situazione.

"Faremo tutto quanto è nelle loro possibilità – fanno sapere Cipolla e Piscicchia – per sollecitare le istituzioni competenti e tutti i soggetti interessati affinché venga individuata in tempi rapidi una soluzione, mettendo la sede InailL di Terni nelle condizioni di poter garantire la piena operatività dei servizi e il necessario livello di tutela per i lavoratori del territorio. È necessario intervenire in tempi brevi per assicurare un organico medico adeguato e garantire la piena operatività, evitando che le carenze organizzative e di personale possano ripercuotersi sui tempi di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può esaurirsi nel momento in cui si verifica un infortunio o viene diagnosticata una malattia professionale: deve proseguire garantendo ai lavoratori risposte tempestive, servizi efficienti e il pieno accesso alle prestazioni cui hanno diritto".

La richiesta all'Inail è di "intervenire con urgenza affinché la sede di Terni possa tornare, nel più breve tempo possibile, a disporre delle necessarie professionalità mediche e a garantire un servizio adeguato alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini del territorio".