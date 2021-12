(UNWEB) Assisi. A Petrignano di Assisi è arrivato il momento tanto atteso, quello in cui gli organizzatori dell'Unione Ciclistica Petrignano riversano tutte le proprie energie e danno sfoggio delle loro capacità per lasciare il segno con la manifestazione di punta del periodo autunnale-invernale: il Petrignano Cross.

La quinta prova del calendario 2021-2022 dell'Adriatico Cross Tour, in data domenica 5 dicembre, è ricca di tanti spunti: dalla gara di ciclocross in sé per l'assegnazione dei titoli regionali FCI Umbria (esordienti uomini e donne, allievi uomini e donne, open, master 2 e master 3 uomini) e per il campionato provinciale FCI Perugia (agonisti e master), al momento più bello di tutta la manifestazione dedicato all'esibizione dei giovanissimi di età 7-11 anni (Petrignano Mini Cross dai G1 ai G5) per lo short track, in parallelo alla gara dei grandi. Ferma restando l'osservanza delle norme anti Covid-19, è obbligatorio l'uso del Green Pass per accedere sul campo gara.

Alla vigilia si pregusta il successo di questa edizione, a testimonianza delle tante adesioni pervenute alla segreteria del comitato organizzatore: 264 da tutta l'Umbria e dalle altre regioni limitrofe (Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna), segno della bontà dell'evento ma anche per il suo caratteristico percorso tra il borgo di Petrignano e i prati circostanti con ostacoli naturali ed artificiali. Cospicue adesioni (una sessantina) anche per lo short track giovanile, per una Petrignano di Assisi che torna ad essere il centro d'interesse del movimento ciclistico per tutte le categorie dopo l'edizione di esilio nel gennaio 2021 che si svolse presso il Decathlon di Perugia.

PROGRAMMA DOMENICA 5 DICEMBRE

Ritrovo alle 7:30 a Petrignano di Assisi presso la scuola media Pennacchi.

Verifica iscrizioni con la giuria fino alle 9:00 per il Petrignano Cross e fino alle 10:00 per il Mini Cross short track.

1° partenza ore 9:30 juniores, donne open, donne master, master 4-5-6 over (40 minuti).

2° partenza ore 10:30 under 23, élite, élite sport, master 1-2-3 (60 minuti).

3° partenza ore 12:00 esordienti-allievi uomini e donne (30 minuti).

3° partenza bis ore 12:10 G6 uomini e donne (20 minuti).

Alle 10:30 gara short track nei pressi della scuola media Pennacchi: G1 (2 giri), G2 (3 giri), G3 (5 giri), G4 (6 giri) e G5 (7 giri).