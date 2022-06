(UNWEB) Perugia. È da poco terminata la stagione che l’A.C. Perugia ha già annunciato la ripartenza della prossima.

Il Grifo 2022-23 ricomincerà il 4 luglio in sede, dove al centro sportivo biancorosso si svolgeranno le visite mediche dei grifoni e le prime sedute di allenamento. Il ritiro precampionato si svolgerà quest’anno dal 9 al 23 luglio, nelle Dolomiti venete, a Pieve di Cadore, sulle rive del Piave, in provincia di Belluno, ai confini con il Friuli. La squadra alloggerà all’hotel “Al Pelmo”, mentre la preparazione sul campo alsi svolgerà campo sportivo della località, distante pochi minuti dall’hotel. Le strutture ricettive di Pieve di Cadore, su impulso dell’amministrazione comunale, hanno predisposto convenzioni speciali per i tifosi che volessero alloggiare nella località dolomitica per seguire la preparazione dei grifoni. Pieve di Cadore si trova al centro di un comprensorio dolomitico tra i più famosi, comprendente Cortina, Misurina, Sappada. Il Cadore è una delle mete turistiche più ricercate di tutte le Dolomiti, con attrazioni, scorci panoramici ineguagliabili, ricchezze storiche e artistiche: proprio Pieve di Cadore è famosa, tra l’altro, per essere il paese natale del celeberrimo pittore Tiziano Vecellio, “Il Tiziano”, che ha caratterizzato la scuola veneziana del XIV secolo. L’A.C.Perugia comunicherà più avanti il programma delle amichevoli che si svolgeranno nel periodo del ritiro in Cadore.