(UNWEB) Castiglione del Lago - La stagione 2022 del Club Velico Castiglionese si sta avviando verso gli appuntamenti salienti. Le regate in casa sono a buon punto. Tra aprile e maggio si sono svolte le regate di Modelvela (modelli in scala, molto tecnologici, costruiti con materiali d’avanguardia) con il Campionato nazionale Classe M (Marblehead) e 10R e la National Cup classe 10R.

Nei giorni scorsi, inizio giugno, è stata la volta del Trofeo del Timoniere, classe Meteor; mentre a fine giugno si svolgerà la Regata Interzonale classe O’Pen Skiff, per giovani fino a 17 anni, dove il CVC è piuttosto competitivo con Niccolò Giomarelli, Mavie Ceccarelli, Vittoria Ferrettini e Diego Zucchini, nei primi posti del Ranking Zonale under 17. A fare da contorno, diverse regate in trasferta per gli Optimist e gli O’Pen Skiff tra Arzakena, in Sardegna, l’Isola d’Elba e Castiglione della Pescaia.

Ora la stagione prosegue con i campus estivi (anche minicampus solo la mattina) per ragazzi e ragazze tra i 7 e i 17 anni di età. Il primo campus inizia il 13 giugno, mentre l’ultimo il 22 agosto, con una appendice tra il 5 e l’8 settembre, un campus avanzato per i giovani velisti più preparati.

Ed infine, l’appuntamento che vale una stagione: il Campionato del mondo Micro Class dal 24 al 29 luglio a Castiglione del Lago. Gli atleti del CVC ci arrivano pronti e motivati, freschi come sono della vittoria assoluta al Campionato italiano 2022 a Venezia, dove Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi hanno bissato la vittoria dello scorso anno, e Isabella Conciarelli, Lisa Zucchini e Michele Barbieri, alla loro prima esperienza nazionale su Micro Class, sono giunti ottimi quinti assoluti e vincitori della categoria Cruiser.

A concludere la stagione del Club Velico, la festa di sport del Trofeo CONI Valdichiana Senese 2022, che è prevista dal 29 settembre al 2 ottobre nelle acque del Trasimeno, e Il 21-23 ottobre la tradizionale manifestazione “Zucchero a vela” abbinata al Memorial Ezio Colligiani, per le classi Optimist e O’Pen Skiff.