(UNWEB) Perugia. Le sincronettes della Libertas Rari Nantes, capitanate da Costanza Bardascini, Emilie Sachet e Chiara Bardascini, sono state impegnate su più fronti nelle scorse settimane. A Riccione si sono svolti i campionati Nazionali categoria ragazze, dove le atlete perugine hanno ottenuto ottimi piazzamenti e soprattutto hanno raggiunto il punteggio utile alla partecipazione dei campionati estivi.

A Civitavecchia si è svolta la finale del campionato interregionale Lazio dove tutte hanno partecipato tutte le categorie, conquistando alcuni podi nella categoria esordienti, junior e assolute. I punteggi di tutti gli esercizi, programma tecnico e programma libero, sono stati molto soddisfacenti, tanto da conquistare un quinto posto societario su più di quaranta squadre partecipanti. Tutte le atlete hanno affrontato anche la prova del campionato interregionale Marche Umbria Abruzzo: pioggia di medaglie in tutte le categorie e tipologie di esercizio, dai singoli, alle squadre, dove le sincronettes biancorosse si sono imposte rappresentando al meglio la società. Si sono messe in luce anche le ragazze che erano alla loro prima gara, riuscendo ad ottenere un buon punteggio, come Maddalena Pimpinicchio nell’esercizio di solo. La Libertas Rari Nantes è dunque pronta ad affrontare il Campionato Nazionale Conf che si terrà a Civitavecchia nei prossimi due weekend.