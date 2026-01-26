(UNWEB) Perugia, – Una domenica da ricordare, una di quelle che profumano di playoff e di grande volley. Davanti al pubblico delle grandi occasioni – PalaBarton sold out e atmosfera elettrica – la Sir Susa Scai Perugia ribalta l’Itas Trentino e conquista un successo pesantissimo: 3-1 in rimonta nel big match della 18ª giornata di Superlega.

La serata non era iniziata nel migliore dei modi per i Block Devils, travolti dall’aggressività trentina nel primo set. Nonostante l’assenza di Michieletto, fermato da un risentimento lombare, la squadra di Mendez parte fortissimo: otto muri nel solo primo parziale, servizio incisivo e attacco chirurgico. Il 25-11 iniziale sembra indirizzare la sfida.

Ma Perugia non ci sta. Lorenzetti scuote i suoi, Giannelli prende in mano la regia e la partita cambia volto. Il secondo set è un punto a punto vibrante, deciso nel finale da un Ben Tara in serata di grazia. L’opposto tunisino diventerà il miglior realizzatore del match con 24 punti, un ace e un impressionante 64% in attacco.

Dal terzo parziale in poi, Perugia si trasforma: muro più compatto, battuta più efficace, attacco devastante. Semeniuk e Plotnytskyi martellano da posto quattro, mentre al centro la coppia argentina Loser–Solè garantisce solidità e continuità (10 e 7 punti). In difesa, il solito Max Colaci recupera palloni impossibili e accende il pubblico.

Il terzo set è un monologo bianconero (25-15), il quarto una gestione matura e autoritaria (25-18). Con questo successo, la squadra del presidente Gino Sirci consolida la vetta della classifica salendo a 47 punti, tre in più della Rana Verona, quando mancano solo quattro giornate alla fine della regular season.

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha seguito il match accanto al patron Sirci, esultando punto dopo punto e sottolineando il valore sportivo e identitario che la Sir rappresenta per l’Umbria: una realtà vincente, compatta, corretta ed entusiasta.

L TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA ITAS TRENTINO 3-1

Parziali: 11-25, 25-23, 25-15, 25-18

ARBITRI

Marco Zavater e Vincenzo Carcione di Roma

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 24, Loser 10, Solè 7, Semeniuk 12, Plotnytskyi 8, Colaci (libero). Ishikawa 1, Dzavoronok, Russo. N.E: Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (libero),

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Faure 19, Flavio 8, Bartha 8, Bristot 19, Ramon 6, Laurenzano (L), Giani 1, Pesaresi, Garcia 2, Acquarone. N.E: Sandu (lib), Torwie, Boschini.

All. Marcelo Mendez, vice Adriano Di Pinto.

PERUGIA: b.s. 14, ace 6, ric. pos. 36%, ric. prf. 21% att. 56%, 8 muri.

TRENTO: b.s. 16, ace 5, ric. pos. 32%, ric. prf. 18%, att. 53%, 14 muri.