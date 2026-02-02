(UNWEB) Passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia: l’Ingegner Rocco Mastroianni è il nuovo Comandante

Si è svolta questa mattina, presso la sede centrale del Comando di Perugia, la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegnere Rocco Mastroianni, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia. L’evento ha visto la partecipazione del personale operativo, tecnico e amministrativo, riunito per accogliere il nuovo dirigente.

Il passaggio di testimone è stato presieduto dal Direttore regionale dell’Umbria, l’architetto Valter Cirillo, che ha presentato personalmente il suo successore. Cirillo lascia la guida del Comando dopo un legame durato quasi un anno e mezzo: prima come Comandante titolare e, a seguito della sua nomina a Direttore regionale lo scorso novembre, come Comandante reggente.

Nel prendere la parola, l’ingegner Mastroianni ha rivolto un sentito ringraziamento all'architetto Cirillo per il prezioso lavoro svolto. Ha poi sottolineato la ferma volontà di proseguire nel solco della continuità operativa, garantendo il massimo impegno in sinergia con la Direzione Regionale VVF dell’Umbria per rispondere al meglio alle esigenze del territorio.

Profilo del nuovo Comandante: Nato a Lauria (PZ) nel 1964 e laureatosi in Ingegneria Civile nel 1991 presso l’Università di Salerno, l’ingegner Mastroianni vanta una carriera di alto profilo nel Corpo Nazionale. Entrato nel 1994, ha prestato servizio a Venezia e in diverse Direzioni Centrali a Roma.

Nel suo percorso dirigenziale spiccano:

La guida del Comando provinciale di Viterbo (2022-2024).

La recente promozione a Dirigente Superiore nel giugno 2025, con l’incarico presso l’Ufficio per il soccorso della Direzione regionale Toscana.

Una vasta esperienza operativa nelle emergenze sismiche che hanno colpito le Marche (1997), l’Emilia Romagna (2012) e il Lazio (2016).

In ambito istituzionale, ha inoltre ricoperto l’incarico di Segretario del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.