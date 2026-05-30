Un momento di approfondimento e dialogo tra enti, tecnici e operatori per promuovere azioni concrete, sensibilizzazione e strumenti innovativi a tutela del territorio

(UNWEB) Perugia, – Si è svolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, presso la Sala Apollo di Palazzo della Penna a Perugia, il seminario di approfondimento dedicato al tema delle strategie e delle azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti, promosso da Legambiente Umbria, Comune di Perugiae e ARPA Umbria in collaborazione con Gesenu.

L’incontro, organizzato sia in presenza che in modalità online ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, tecnici, amministratori e operatori del settore ambientale su un tema sempre più centrale per la tutela del territorio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità.

Ad aprire i lavori è stato Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria, seguito dall’intervento di Attilio Tornavacca, direttore generale di ESPER e autore del volume “Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti”, pubblicato da ESPER in collaborazione con Zero Waste Italy e Greenaccord.

Nel corso del seminario sono stati affrontati temi legati alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, alla necessità di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, cittadini e gestori ambientali, oltre all’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza attraverso informazione, controlli, educazione ambientale e strumenti innovativi di monitoraggio del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle buone pratiche già attive in diversi territori italiani e alle possibili strategie da mettere in rete per aumentare l’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto.

A seguire si è svolta una tavola rotonda coordinata da Daniela Riganelli del Direttivo Legambiente Umbria, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, del mondo ambientale e delle forze di controllo del territorio, tra cui Michele Cenci della Regione Umbria, Giovanni Rubini per ANCI Umbria, Alfonso Morelli di ARPA Umbria, l’assessore all’Ambiente del Comune di Perugia David Grohmann, il direttore operativo di Gesenu Massimo Pera e i rappresentanti della Polizia Locale del Comune di Perugia Stefania Cesarini e Agnese Barcaccia.

Durante l’incontro l’Assessore David Grohmann ha esplicitato i costi e trasporto dei rifiuti abbandonati che nel 2024 sono stati di 155mila euro mentre nel 2025 di 136 mila euro. Per quanto riguarda le discariche abusive nel 2024 il Comune di Perugia ha aperto 59 pratiche che sono state chiuse nella loro totalità. Nell’anno 2025 le pratiche avviate sono state 85 di cui 75 sono state chiuse). Per quanto riguarda infine le pratiche aperte dal Comune di Perugia relative agli abbandoni di rifiuti urbani nei pressi delle postazioni di raccolta sono state 1918 nel 2024 e 1801 nel 2025. Il direttore operativo di Gesenu ing. Massimo Pera ha messo in evidenza i risultati dell’attività di vigilanza ambientale che nel 2025 hanno registrato la segnalazione di 85 discariche abusive, 8555 controlli effettuati e 379 sanzioni amministrative.

L’iniziativa ha confermato l’importanza di costruire percorsi condivisi e azioni coordinate per contrastare fenomeni di degrado ambientale, promuovendo al tempo stesso una cultura della sostenibilità, della responsabilità collettiva e del rispetto degli spazi pubblici. Un confronto che ha evidenziato come la collaborazione tra istituzioni, cittadini, scuole, aziende e associazioni rappresenti uno degli strumenti più efficaci per prevenire comportamenti scorretti e rafforzare la tutela dell’ambiente.