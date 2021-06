(UNWEB) Città di Castello. “A seguito dei controlli straordinari del territorio, disposti dal Signor Questore di Perugia con l'impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, personale del locale Commissariato e del citato Reparto Prevenzione Crimine, procedeva all'arresto di un uomo, trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish e di una rilevante somma di denaro.

L'individuo, che si trovava della propria autovettura in una via ai margini del centro di Città di Castello, destava sospetto. All'atto del controllo il conducente, di anni 24 residente in città, appariva in uno stato di forte agitazione tanto da far supporre che potesse occultare sulla sua persona o all'interno del veicolo sostanze stupefacenti. Per questo motivo veniva sottoposto a perquisizione che portava al rinvenimento, occultati negli indumenti intimi, di alcuni involucri confezionati singolarmente, contenenti hashish oltre ad una ingente somma di denaro contante di cui non poteva giustificarne il possesso. In considerazione di ciò, presupponendo che presso l'abitazione del predetto vi fossero custoditi ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, gli agenti procedevano ad estendere la perquisizione presso il domicilio del giovane rinvenendo altre dosi di hashish. All'esito dell'operazione venivano sottoposte a sequestro circa 70 g di hashish e la somma di circa € 1.100,00 in denaro contante. Per quanto sopra, la persona veniva tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il P.M. di turno ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

In data odierna si celebrava, presso il Tribunale di Perugia, l'udienza con la quale il Giudice convalidava l'arresto applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. “

Così, in una nota, la Questura di Perugia.