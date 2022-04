(UNWEB) Perugia. “Nella serata di Pasqua un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Perugia è intervenuto sulla E45, in località Ponte Felcino, per effettuare dei rilievi in seguito ad un incidente stradale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che il conducente del veicolo, un eugubino di 26 anni, attualmente domiciliato a Perugia, era ancora sul posto e aveva riportato alcune lesioni lievi al volto. Dopo aver allertato il personale sanitario del 118, gli agenti hanno notato che il ragazzo era particolarmente nervoso e agitato. Dopo aver cercato di tranquillizzarlo, un operatore ha notato all'interno dell'auto, adagiati sul sedile lato passeggero, due vasetti contenenti verosimilmente della sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A quel punto i poliziotti hanno effettuato una verifica più approfondita del veicolo rinvenendo, nascosti in un borsone, altri 15 contenitori in vetro e plastica contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di circa mezzo chilo.

Il 26enne, dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, per accertamenti in merito al suo stato di salute e per le cure del caso, è stato riaccompagnato al proprio domicilio dove, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute altre confezioni contenenti semi di cannabis e flaconi di fertilizzante per la coltivazione.

I primi accertamenti eseguiti da personale della Polizia Scientifica della Questura hanno confermato la natura delle infiorescenze che sono successivamente posto sotto sequestro.

Al termine delle attività di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per coltivazione e trasporto illecito di sostanza stupefacente.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.