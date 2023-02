(UNWEB) CIttà di Castello. "Sono proseguiti a Città di Castello i servizi straordinari del territorio finalizzati ad assicurare la massima tranquillità ai cittadini tifernati e ai turisti in visita nella città.



Il dispositivo, predisposto dalla Questura di Perugia, ha visto l’impiego degli uomini del Commissariato di Città di Castello e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche che hanno monitorato la stazione, le aree commerciali, la zona industriale e i centri abitati più periferici con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza e prevenire i fenomeni di microcriminalità diffusa.

Per scongiurare i furti in abitazione, gli operatori hanno effettuato 8 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici. Effettuati anche dei controlli con pattuglie in borghese, al fine di assicurare un monitoraggio discreto e accurato delle zone più sensibili.

Durante le verifiche, sono stati effettuati anche dei pattugliamenti appiedati nelle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per i borseggi e i furti.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 4 quelli sottoposti a controllo - dove si è proceduto a identificare i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS, tra le cui quelle che prevedono l’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città e lungo le principali direttrici di accesso e transito, hanno identificato 88 persone e monitorato 41 veicoli.

Le verifiche hanno interessato anche le pertinenze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo della zona, per evitare episodi vandalici, liti e anche al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida con l’eccessivo consumo di alcol.

Il piano di prevenzione ha visto, inoltre, una intensificazione dei controlli presso tutti i parchi pubblici e le aree verdi presenti nella città con pattugliamenti e servizi di prossimità, per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.