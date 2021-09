(UNWEB) Todi. Una Piazza del Popolo ancora una volta gremita di pubblico ha accolto i nomi dei vincitori di questa prima edizione dell'UMBRIA CINEMA FESTIVAL di Todi diretto da Paolo Genovese.

Durante la serata, presentata da Tiberio Timperi e Carolina Rey, si sono alternati sul palco molti nomi dello spettacolo italiano per la consegna dei premi. Grande apprezzamento da parte della giuria per Occhi blu, il film drammatico diretto dalla giovane Michela Cescon, interpretato fra gli altri da Valeria Golino. L'opera si è aggiudicata ben due riconoscimenti: Miglior Film, premio consegnato da Giampaolo Letta, e Miglior Fotografia, consegnato da Vittoria Puccini alla giovane regista umbra d'adozione al posto del direttore della fotografia Matteo Cocco che vive a Berlino. Gianluca Iodice si è aggiudicato il premio per la Miglior Sceneggiatura del film Cattivo Poeta, consegnatogli da Paolo Ruffini. Fortunato Cerlino ha invece ricevuto da Marco Giallini il riconoscimento come Miglior Attore per la sua interpretazione in Bastardi a mano armata. Miglior Attrice, premiata dall'imprenditrice umbra Luisa Todini, Cristina Magnotti per Fortuna.

Christian De Sica, formidabile mattatore della serata di venerdì, è stato richiamato a sorpresa sul palco per ricevere dal Sindaco di Todi Antonino Ruggiano il Premio Speciale dell'Umbria Film Commission.

A Enrico Brignano Marco Bocci ha consegnato il Premio Gigi Proietti alla Carriera, speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso.

Ad accompagnare la serata i coinvolgenti intermezzi musicali dell'Orchestraccia e l'emozionante esibizione di Michele Zarrillo.

L'UMBRIA CINEMA FESTIVAL è realizzato da Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 e presieduta dal regista Paolo Genovese, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium.