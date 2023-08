(UNWEB) Successo assicurato per uno degli appuntamenti più attesi e graditi del Festival Internazionale Green Music con protagonista lo stesso Direttore Artistico, il pianista Maurizio Mastrini.

Un sold out che non si può dire inaspettato, vista la grande affluenza per questo spettacolo tra musica e natura che, ormai da anni, richiama numerosi spettatori; un appuntamento che sta diventando sempre più importante, tanto quanto il celebre concerto all'alba di Ravello.

Si è messo in gioco in prima persona, il Direttore Artistico del Festival, il Maestro Maurizio Mastrini, per regalare al pubblico un magico concerto ai primi raggi del sole nella suggestiva Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno.

La magnifica location, con il suo sapore autentico e con la vista mozzafiato che concede, è stata la cornice ideale per assistere al Recital di pianoforte del Maestro, che ha presentato il suo ultimo successo, l'album "Baci". Un tour sempre sold out che, alla rocca, ha celebrato il concerto numero 842 del Maestro Mastrini. Undici brani per pianoforte solo tratti dall'opera per pianoforte e orchestra, che descrivono l'amore a 360 gradi, nella sua concezione più ampia.

Elemento ispirante del progetto discografico, è stata la nomina del Maestro Mastrini a Testimonial del centesimo anniversario dei Baci Perugina del 2022.

I brani sono stati registrati live con esecuzioni uniche dall'inizio alla fine senza l'intervento in post produzione per correzioni e tagli, al fine di conservare la magia e la totalità emotiva dell'esibizione dal vivo. Il progetto, a cura del produttore musicale Tony Renis, è stato realizzato con l'Orchestra Sinfonica Regionale ICO 131 della Basilicata, una delle più importanti d'Italia per qualità, guidata dal direttore M° Paolo Scibilia. Un successo che ha portato importanti risultati anche sulle piattaforme streaming con ben 42 milioni di ascolti su Spotify.

Si ricordano gli appuntamenti del Festival Green Music il 16 Agosto alla Tenuta di Poggiovalle, il 17 a Norcia, il 19 al Laghetto di Pietrafitta e, la data di recupero dell'attesissimo concerto di Simone Cristicchi, il 31 Agosto a Bevagna.