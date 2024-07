(UNWEB) Perugia. Arrivato alla Vª edizione, il Premio letterario Clara Sereni quest’anno ha deciso di introdurre un’interessante novità a cui le biblioteche del sistema bibliotecario e il Circolo LaAV, i volontari della lettura ad alta voce, hanno aderito con entusiasmo.

Si tratta di incontri con gli autori e di pubbliche letture della decina finalista del prestigioso premio che nel 2020 ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica come “manifestazione di elevato valore culturale”.

“R… Estate in biblioteca”, il programma organico delle biblioteche di Perugia per i mesi di luglio e di agosto, propone dunque numerosi appuntamenti per fare conoscere con la voce dei volontari LaAV i libri finalisti con l’intenzione di rendere la giuria popolare più consapevole nel voto che servirà a decretare il vincitore dell’edizione 2024 del Premio per la sezione narrativa Romanzi Editi.

Interessanti le opere della decina che hanno naturalmente come trait d’union il fatto di essere tutti scritti da donne e di avere come protagoniste donne che in un modo o nell’altro riescono a muoversi, a vivere e a volte a sopravvivere in un mondo dove è l’uomo a fare la storia:

Emanuela Anechoum nel suo Tangerinn, vincitore del Premio Selezione Bancarella, narra la storia di Mina che a Londra si è costruita una vita a fatica, ma dovrà rientrare in Marocco alla riscoperta delle radici e di un padre dal passato misterioso.

Saba Anglana racconta invece la storia di una signora etiope dal carattere ribelle che ha bisogno di prendere la tanto sospirata cittadinanza italiana che in famiglia chiamano appunto La signora Meraviglia che costituisce il titolo del romanzo quale protagonista tra le protagoniste della storia.

L’età fragile di Donatella di Pierantonio, libro vincitore del Premio Strega Giovani e del Premio Strega, è il romanzo di una madre “che non trova respiro, stretta tra la severità del padre e il silenzio della figlia. Un libro che raccontando il dolore lo cura” come lo ha definito Vittorio Lingiardi candidandolo al Premio Strega.

Poverina di Chiara Galeazzi è il romanzo autobiografico di una ragazza che si trova ad affrontare a 34 anni un’emorragia celebrale e che sa raccontare la paura e le difficoltà senza mai piangersi addosso.

Ilaria Gaspari in La reputazione mette a nudo l’ipocrisia del quartiere Parioli di Roma raccontando la vita di Barbara, eterna laureanda di filosofia, che per diventare adulta dovrà superare pettegolezzi e maldicenze.

Alma di Federica Manzon, libro finalista del Premio Campiello, è una storia di confine che racconta la storia di Alma e di suo padre, acrobata e cantastorie di nazionalità slava.

Ne La casa delle orfane bianche di Fiammetta Palpati tre donne di mezza età decidono di ritirarsi in una casa con le rispettive madri ormai anziane e bisognose di assistenza. La casa si trasformerà presto in un covo di risentimento, immaturità e disperazione. Il romanzo è vincitore del Premio Campiello Opera Prima.

In Selvaggia e aspra e forte di Laura Pariani nell’Alto Paraguay una donna riordina i suoi appunti di viaggio e in quelle note scorre il mistero di un uomo, il pittore Guido Boggiani, che ha vissuto la sua vita come un romanzo di avventura.

Aurora Tamigio in Il cognome delle donne, libro vincitore del Premio Io Donna e finalista del Premio Bancarella, scrive un romanzo familiare dove la centralità del racconto è l’essere donna in una Sicilia di inizio Novecento.

I giorni di vetro di Nicoletta Verna è ambientato nei giorni del delitto Matteotti e racconta con la vita di Redenta la storia dell’Italia di quegli anni.

Dalla viva voce dei volontari del Circolo LaAV nei numerosissimi appuntamenti che le biblioteche del Comune di Perugia propongono nella rassegna estiva “R…Estate in biblioteca” sarà quindi possibile approfondire la conoscenza della decina finalista. Si ricorda che gli utenti delle Biblioteche comunali di Perugia fanno parte della giuria popolare del premio e possono esprimere la preferenza tra le 10 opere finaliste.

Ecco il calendario: https://turismo.comune.perugia.it/articoli/biblioteche-eventi-la-decina-finalista-del-premio-letterario-clara-sereni