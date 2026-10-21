Antonio Rezza e Flavia Mastrella tornano al Teatro Morlacchi di Perugia con il nuovo spettacolo Metadietro. Domenica 25 ottobre ore 17

Cultura

Un viaggio visionario tra surreale ironia e crudele comicità

(UNWEB) Perugia. La Stagione 26/27 del Teatro Morlacchi di Perugia prosegue domenica 25 ottobre alle 17 con Antonio Rezza e Flavia Mastrella in scena con la loro nuova creazione Metadietro. Con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli; (mai) scritto da Antonio Rezza, habitat a cura di Flavia Mastrella.

Un viaggio visionario che, tra surreale ironia e crudele comicità, affronta il rischio costante dell’abisso e l’illusione di una possibile salvezza, indagando l’essenza dell’umanità attraverso l’epopea paradossale di un pentagono transformer–navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu e un equipaggio alla deriva.

«L’ammutinamento è sempre auspicabile in un organismo sano. – spiega Antonio Rezza – Un ammiraglio blu elettrico tenta di portare in salvo la sua nave spalleggiato da una frotta che lo stordisce con ossessioni di mercato: la salvezza di chi ti è vicino non è la via di fuga per chi vive delle proprie idee. In ogni caso nessuno è colpevole, c’è solo un gran divario nello stare al mondo. Tra visioni difformi si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà. E vissero tutti relitti e portenti.»

«Tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile. – continua Flavia Mastrella – Viviamo una nuova preistoria; la mansione umana è mortificata, confusa e inadeguata. Nello spazio virtuale fatto materia, un ecopentagono provoca il vuoto, personaggi invisibili fiancheggiano l’egocentrico edificio: non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive e, nonostante tutto, la realtà non è mai uniforme, scombina sempre i programmi prestabiliti e nutre in modo imprevedibile la funzione della fantasia. La crudeltà tecnologica permea l’essere vivente. È la scomparsa dell’eroe.»

INFO e BIGLIETTI Teatro Morlacchi

Biglietti in vendita presso il Botteghino del Teatro Morlacchi e su teatrostabile.umbria.it. Il Botteghino del Teatro Morlacchi (tel. 075 5722555) sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20; lunedì, mercoledì e venerdì anche la mattina dalle 10 alle 13.30.

Per tutte le info: www.teatrostabile.umbria.it