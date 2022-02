(UNWEB) Perugia. Dopo due anni di stop e tante sofferenze il centro Umbriafiere di Bastia Umbra può finalmente riaprire le porte ad una delle manifestazioni più attese, Expo Casa. Edilizia, arredamento e risparmio energetico saranno le caratteristiche principali di questo evento, che si svolgerà dal 5 al 13 marzo 2022 e che vedrà la partecipazione di 130 espositori provenienti, oltre che ovviamente dall'Umbria, anche da altri regioni quali Marche, Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Questa mattina, presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini, sede della Regione, è avvenuta la presentazione.

Non nasconde la propria felicità Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria: "Finalmente si riparte, dopo così tanto tempo. Per tutto il nostro settore questa è una cosa molto importante. Vogliamo presentare l'idea di una casa un po' diversa dal solito, mostrando in maniera chiara tutto ciò che è legato alla sostenibilità della stessa, ad esempio il riscaldamento. Siamo certi che questo evento possa rivelarsi migliore rispetto al recente passato". Appuntamento dunque il 5 marzo: "Quel giorno avrà luogo l'inaugurazione, speriamo che il clima possa aiutarci".

Per Giorgio Mencarelli, presidente della Confcommercio Umbria, Expo Casa non può che essere "un fiore all'occhiello della nostra regione, basato su crescita, ricchezza, formazione e programmazione. Ci auspichiamo una buona partecipazione ed il fatto che la pandemia stia arretrando ci ha sicuramente aiutato". C'è però una preoccupazione, legata per lo più al Credito Imposta e Lavoro: "Le imprese hanno del timore perché la liquidità scarseggia e ciò rischia di inceppare un meccanismo". Ed infine: "In questi due anni conosciamo la casa fin troppo bene; ora sarà anche tecnologia e innovazione. Il tema della digitalizzazione sarà centrale".

Soddisfazione ed orgoglio anche nelle parole del sindaco di Bastia Paola Lungarotti: "Finalmente posso dire che si riparte. Del resto la possibilità di restare in zona bianca non è certo casualità, ma un elemento causale. L'Umbria ancora una volta sarà una delle prime regioni ad aprire i propri confini per farsi conoscere sotto vari aspetti, tra cui quello paesaggistico. Expo Casa avrà queste caratteristiche: innovazione, curiosità, opportunità. Limitare il tutto all'esposizione sarebbe molto riduttivo".

Chiude colei che ha avuto la possibilità di fare gli onori di casa, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei: "E' grazie alla tenacia di Aldo che l'importanza di questa manifestazione è cresciuta. Abbiamo sempre avuto grande interesse e rispetto delle professioni, portatori di conoscenze malgrado le normative non fossero sempre comprensibili. E' una vetrina attesa da tutti, anche a livello nazionale, in cui sarà possibile vedere, comprendere e chiedere spiegazioni. Saremo vigili affinché venga fatto un investimento importante. Vogliamo progettare il futuro con l'aiuto di tutti". Infine la grande certezza: "Il successo sarà enorme, non ci sono dubbi".

Enrico Fanelli - Agenzia Stampa Italia